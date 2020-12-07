疑有未成年人士火燒野鳥雙眼　保育團體義工：正考慮報警處理

虐待動物惡行越爆越多！有保育團體在Facebook專頁上貼出影片，指有人在社交媒體上發放虐待鳥類影片，保育團體指出片中的人用打火機的火燙到野生斑鳩的眼晴和臉部位置，而斑鳩亦隨即受傷在臉上現水泡。香港救援鳩鴿及雀鳥Gian認為行為並不可取，正考慮報警處理，她亦指出就算不喜歡動物亦不應虐傷牠們，並呼籲得悉涉事人的人士應和他們聯繫，以處理事件。

從網上流傳的影片可見，野生斑鳩正被涉事人單手捉着，動彈不得。惟斑鳩被火機的火燒到後，立即掙扎及呼叫，但涉事人並未有理會，再次用火燒斑鳩的眼晴和臉部，斑鳩狀甚痛苦。從涉案人士的衣着及體形，估計是未成年人士。

影片發布後，隨即惹起關注，不少網民對涉事人做法感到憤怒，直言「太過分」。根據《野生動物保護條例》（Cap.170），所有野生雀鳥均為受保護野生動物，未經許可，任何人不得捕捉或故意干擾任何野生雀鳥，亦不得取去、移走、損害、銷毀或故意干擾任何野生雀鳥的巢或蛋，否則即屬違法。

香港救援鳩鴿及雀鳥Gian指，影片在昨日（6日）晚上11時至12時流出，原片發布在社交媒體上，為即時動態，但發布不久後便遭刪除。她看過片段後感到非常憤怒，認為即使不喜歡動物，亦不應虐待牠們。她又提到近期虐待動物的頻率十分高，「基本每日都發生，每區都發生過」。

她正考慮就事件報警處理，亦呼籲若有網民得悉片中的涉事人士，應立即和他們聯繫，以提供更多資訊。她表示，雖然涉事人士有機會是未成年人士，但他的行為使斑鳩受到傷害，故需要為自身行為負上相應責任。

她呼籲市民若見到同類事件，應及時發聲阻止，亦希望他們能傳遞「不傷害弱小」的信息予身邊的人。市民亦可做一些實際的行動，除了關注虐待動物個案外，亦能多留意自己居住範圍有沒有可疑人士，有心的市民也可協助派發單張，教育更多人不能虐待動物。