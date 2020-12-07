飛鵝山「Type R」自炒落山　網民錯重點式一致讚好

被視為飛車熱點的飛鵝山，又發生車禍。一輛白色「Type R」房車，懷疑早前沿飛鵝山道行駛時自炒失控衝落山坡，消防接報到場落山拯救，未有發現有人受傷，列善意虛報處理，不過有人發揮創意，以「車主視角」拍攝車禍現場，被網民錯重點式按下逾千個好評，並笑言：「啲相影得好有水準喎！」

今日（7日）下午3時許，消防接報有私家車沿順利飛鵝山道行駛期間發生車禍，聲稱有人在車廂內受困，隨即派出消防車到場拯救。

根據現場人士上載相片所見，數十名巿民在路邊圍觀，視察涉事一輛貼上Type R名牌的豐田prius房車墮落山坡後的情況，當時有消防員游繩落山搜索受傷者，據報未有發現，列為善意虛報處理。

有現場人士發揮創意，直接走落山坡，以車主視角拍攝多幅照片，又拍下消防救援及觀眾圍觀的照片，事後上載至「馬路的事討論區」fb群組，隨即引來大批網民熱烈討論。

網民笑稱車禍現場畫面唯美

有網民形容發文者以第一身角度拍攝私家車衝落芒草山坡，加上日落場景，笑言「啲相幾唯美，欣賞！好多個笑點，都唔知笑邊個先好。」亦有網民揶揄涉事司機「為咗睇芒草，可以去到幾盡？」結果引來逾千個讚好，絕大部分均為錯重點式評論，令人忍俊不禁。

網民錯重點式評論：

Kiki Angel Cheung：擺喺到景點 打下卡都唔錯喎

Chan Pak Cheong：車位短缺問題

Joe Nim Cho Lau：開gtr 咪冇事囉

Vitasoy Lee：都話過到就係拓海，過唔到就去填海

Kenneth Mok：為咗睇芒草，可以去到幾盡

Twotwo Leung：錯重點 個景幾靚呀

Kenny Wong：呢個影睇日落,冇得輸

Zeron Lai：去影芒草 個post擺得幾好呀

George Lui：山腳有order

Mickey Mok：唔死先係世界冠軍

Frankie Teo：影得有水準喎

Jerry Tin：泊係到十幾年，可唔可以申請逆權侵佔

Tiger Chan：睇日落吾使甘搏命嘛

Hiro Chan：想近啲影芒草啫

Louis Chan：所謂角度既重要 炒到好有藝術咁

飛鵝山向來是飆車熱點，不少駕駛人士沿上址高速落坡，追求速度上快感，不過飛鵝山道路窄彎多，稍一不慎便會衝出路壆直墮山坡。對上一次車禍為今年7月中，一輛白色七人車凌晨時分沿飛鵝山道落山，至近扎山道一個左彎時失控猛撞路邊山坡再彈回車路，19歲男司機與兩名男乘客同告輕傷送院。