新冠肺炎｜盲人觀星傷健營　首度移師網上星空直播

失明人士失去雙眼，不等如失去觀看世界的機會。有組織周日(13日)舉辦「盲人觀星傷健營」，但受到疫情影響，今年首度改為網上直播形式舉行，透過流星雨星空直播，加上專業影像描述，冀視障或殘障人士透過其他方式，可以安坐家中學習更多天文知識。

「盲人觀星傷健營」今年踏入第十年，主辦單位稱受疫情影響，主題改為「無懼疫風，感受星空」，參加人士雖無法如往年參加實體觀營般出外體驗，但今年移師網上舉辦線上活動和開幕禮，將引用太空館周日舉行的網上流星雨星空直播，加上由口述影像協會提供的專業影像描述，令傷健人士一同在網上觀星及欣賞流星雨，而人數亦不再受限制，主辦單位料有達1,000人以上參加，期望有更多視障人士參加，體驗一個不一樣的天文活動。

今次的觀星傷健營除了有觀星直播外，日前設有開幕禮儀式，當中包括一群視障人士突破障礙學習手語歌作表演，充分體現「傷健共融」的目標，其中一名表演者林東釗，早年對天文學有濃厚興趣，但20年前被診斷患有視網膜色素病變，病情持續惡化，直至10年前完全失明，一度以為從此與天文絕緣。

手語歌表演者屢敗屢戰

他今次今次有份演出手語歌，指初期由手語導師阿聰教導，由於完全失明，不能夠透過影片視像學習，要另行想出熟練方法，最終想到利用導師教導時的錄音，加上自己描述手型，不停在家中練習，最終成功完成整首歌，加上歌詞令他深有體會，一時感觸還流下淚來。

表演者林東釗稱學習手語歌期間，令他感受甚深。（大會提供）

大會觀星活動當日，還安排香港首隊視障人士樂隊「快活路德樂隊」在場表演，成員均來自視障或傷殘人士組成，期望以不健全身體唱出真我。

有興趣人士可於周日傍晚六時起打開以下連結觀賞：

快活路德樂隊及網上星空導賞

Zoom 直播連結：https://bit.ly/39GnK7Z

會議 ID：980 0012 3312

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