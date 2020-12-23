社聯夥發展商推東涌社區項目　派食物券及遊戲包　料千名基層受惠

東涌作為新市鎮，近年人口急速增長，惟區內的設計及社區服務未能追上人口增長的速度。今年加上疫情來襲，令區內基層生活更見艱難。有見及此，太古集團慈善信託基金在其「信望未來」計劃下，與香港社會服務聯會合作，成立「營造東涌」社區頂目，希望透過為社區及弱勢社群制訂支援方案，長遠希望做到凝聚社區，令弱勢社群可以助人自助，預計受惠人數達800至1,000人。

公屋人口佔了東涌總人口一半，以區內最大屋邨逸東邨為例，每月主要職業收入中位數是$12,300，較北大嶼及全港平均收入低20%。（王譯揚攝）

東涌目前約有11.4萬人口，十多年後將會急增兩倍以上至27萬，故東涌東現正進行大規模的填海工程，期望在2024年興建住宅項目後，能容納更多居民。香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉表示，除了富東邨、逸東邨外，近年亦出現新屋邨如迎東邨及滿東邨，共增加7,000戶居民。而公屋人口佔了東涌總人口一半，以區內最大屋邨逸東邨為例，每月主要職業收入中位數是$12,300，較北大嶼及全港平均收入低20%。蔡海偉又指，由於位處偏僻，區內七成人口需要跨區工作，交通費支出龐大，加上工時長，花在交通的時間也長，對打工仔的生活質素及家庭關係亦有影響，「可以睇到社區服務嘅需要係好大，所以想試下拉埋幾間NGO（非牟利機構）合作，建立社會資本支援基層」。

少數族裔居民增 語言差異難融入社區

除了人口增長外，東涌亦是一個少數族裔聚居的地區。根據2016年香港中期人口統計，北大嶼居民中，南亞裔人口佔了5.3%，相比全港整體比例的1.1%高出5倍，而大部分南亞裔人士均從事低收入工作，面對語言及文化差異，窒礙他們尋求地區資源及服務，影響他們融入社區。蔡海偉表示，總括而言，東涌基層正面對三大挑戰，包括社區設施如公園、運動場地等配套，追不上人口增長的速度；此外，由於大多數人需要跨區工作，打工人花在交通上的時間甚多，變相失去親子時間，基層家庭亦難以負擔孩子的課外學習活動費用；加上區內少數族裔人口頗多，未及共融便已有7,000多戶新居民遷入，缺乏地區資訊進行社區連繫。

有見及此，社聯與太古基金合作，聯同四間本地非牟利機構（智樂兒童遊樂協會、凝動香港體育基金、香港聖公會及小彬紀念基金會）以及獲得離島校長會的支持，成立「營造東涌」社區項目，在今年10月至明年3月，推出第一階段活動予居民。因應疫情，活動以線上及線下兩種形式，分別針對食物及衛生、家庭健康及共建社會資本三個範疇，向弱勢社群提供及時支援。項目預計受惠人數達800至1,000人。

根據2016年香港中期人口統計，居於北大嶼的南亞裔人士佔了5.3%，相比全港整體比例的1.1%高出5倍。（王譯揚攝）

學童線上練習掌上壓 減少打機次數

太古集團慈善信託基金公益事務總監陳婷婷表示，由於四間非牟利機構提供的服務不同，令受眾層面更闊。她指項目包括向每個家庭每月提供港幣400元的飲食券，少數族裔家庭更可獲相等價值食物換領券，在區內的南亞小店換取清真食物。每個家庭亦可獲派可重用口罩。同時，項目每月均會提供6項網上活動，包括親子遊戲、運動、生涯規劃及職業輔導等，希望能在個人成長及家庭方面均提供支援，「我哋會派發一啲遊戲同運動包，疫情下好多人困喺屋企，參加線上運動就好合適，家長亦可趁小朋友做運動時行開下，等自己有足夠休息，紓緩身心」。蔡海偉亦指，有七成家長表示，參與線上運動活動後，能改善與子女的關係。

蔡海偉舉例指，疫情下學童停課，長時間缺乏運動，有區內小學生參與由凝動香港體育基金舉辦的網上活動，在教練指導下與其他參加者一起做掌上壓，繼而減少打機次數。亦有一名參加東涌逸東邨籃球隊的學生，因疫情下大部份學界賽事也被迫取消，令他更珍惜每次「邨JUMP！」練習，每次訓練均傾盡全力，保持100%出席率。蔡海偉及陳婷婷表示，「營造東涌」第二期階段正在商討細節，預計明年4月開始，期望長遠能加強東涌的社區連繫及凝聚力，並支持弱勢社群助人自助。