慎入│元朗一周四宗虐殺白鴿事件　狂徒折斷頭身翼棄屍西鐵站外

元朗一周發生至少四宗懷疑虐殺白鴿個案。香港救援鳩鴿及雀鳥近日接獲多宗市民舉報，指在元朗區發現有白鴿被人肢解，將其頭、翼及腳折斷分離，死狀恐怖，組織指部份個案已經報警處理。元朗區議員鄺俊宇斥責兇徒行為令人髮指，將會去信元朗警區，要求嚴肅跟進事件。

最新一宗在元朗發生的虐殺白鴿案，白鴿被狂徒肢解，頭身翼分離，棄屍於西鐵站外。（香港救援鳩鴿及雀鳥fb圖片）

根據香港救援鳩鴿及雀鳥資料，元朗區近日發生多宗懷疑虐殺白鴿個案，包括本月9日，有人在鳳香街公園以「煎釀三寶」形式，將大量白飯塞進白鴿屍體內，狀甚恐怖。本月10日，有人在元朗西鐵站附近將一隻白鴿肢解，其頭部、翼及腳與鴿身分離；數天後，亦有人在御景園公園肢解一隻白鴿，其翼被刻意折斷，頭部亦幾近斷開，鴿身血跡斑斑。至昨日（13日）再有人在元朗西鐵站肢解一隻白鴿，白鴿肢體及翼四散現場，死狀恐怖。組織表示，部份個案已報警處理，惟御景園肢解白鴿個案因未能聯絡上發帖者，暫未得知詳情，亦無法代為報警。

鄺俊宇斥行為令人髮指 將去信元朗警區要求嚴肅調查

元朗區議員鄺俊宇表示，區內近兩星期突然發生多宗虐殺白鴿個案，情況嚴重，他亦懷疑是同一人所為。他形容兇徒行為無聊且令人髮指，「呢啲擺明係惡意傷害動物，係野蠻人嘅行為」，他指市民較多關心貓狗被虐待的事件，但社區內接連發生虐殺雀鳥的行為亦需多加關注，呼籲市民對動物「可以不愛，但不要傷害」，他表示將會去信元朗警區，要求警方對事件嚴肅展開調查。

香港救援鳩鴿及雀鳥發帖呼籲愛惜動物，指英雄氣慨源於挑戰強者，而不是濫殺弱小生命，並呼籲市民如遇到虐鳥疑兇，應保持冷靜，拍下整個犯罪過程，盡量拍下疑犯容貌及犯案時間，令片段可成為法庭證據，如情況許可，應制止疑犯離開，繼續錄影並報警求助，堅持與疑犯一同到警署落案及錄口供，得到警方提供的報案號碼後，可隨時致電警署查詢調查進度。