信德中心地下有非法代泊　懶理地政總署證違地契　車龍續霸路

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-01-27 20:38

近日有區議員發現上環信德中心地下疑發生非法代客泊車事件，向地政總署查證後，發現近海旁一帶馬路的地契並不容許泊車，惟現場卻停泊多輛車輛。日前，區議員就事件向信德中心查詢，但對方否認事件，更表明不知地政總署曾通知他們相關事宜。區議員形容上述地方違泊屬歷史問題，去年已開始積極和相關持份者溝通，希望解決問題，但至今無果。他擔心現場過多違例泊車會影響行人，隨時有意外發生。

南區區議員司馬文指出，去年開始留意到信德中心地下有非法代客泊車事件，向地政總署了解及翻查地契後，才發現地契並未有容許該地作泊車用途。他亦引述規劃署回覆指，信德中心只有上層的停車場、以及鄰近的林士街多層停車場是指定的泊車地點。

司馬文指，地政總署去年10月時表示，已通知信德中心業主，指明停泊在建築物地下的車輛違反地契條款，要求中心採取行動移除車輛，當時信德中心西翼停泊的車輛隨即被清走，惟在東翼招商局大廈的地面卻依舊有不少車輛停泊。

南區區議員司馬文指出，去年開始留意到信德中心地下有非法代客泊車事件，向地政總署了解及翻查地契後，才發現地契並未有容許該地作泊車用途。（司馬文提供圖片）

區議員拍片質問車上告示用途 保安：做show畀老細睇

本月14日，司馬文到場視察，發現停泊的車輛上多了一張由信德中心發出的告示，提醒車主不可以把車停泊在該處，但又同時目睹泊車人員向車主歸還車輛時，會先拿走告示，確保告示不會落入車主手上。根據司馬文提供的影片可見，他查問在場保安該告示的用途，但保安僅不斷重覆：「冇嘢㗎，冇嘢架，冇收錢」、「做show畀老細睇」，被問要如何才可泊車到該處，保安則回應指，澳門馬會職員和會所人士才可享有上述服務。

其後，司馬文向泊車員查詢，泊車員指，在該處泊車毋須付費，只需要提供在附近用餐的收據，就能享用免費代客泊車服務。但再查問泊車員是受僱於誰，對方竟表示自己未有受僱於任何人。但司馬文在現場發現，在泊車員的工作位置旁邊，放有不同車匙、數簿，當中也包括澳門賽馬會的站牌，令人感到可疑。

區議員：信德中心及澳門賽馬會否認與代客泊車事件有關

司馬文事後聯絡信德中心及澳門賽馬會，兩者均否認與代客泊車事件有關。澳門賽馬會更以書面回覆明確指出，該名泊車員並非該會職員，故會方對車輛在該處停泊並不知情。信德中心則透過電話回覆，表示他們未曾收過地政總署的通知，否認相關指控。本月18日，司馬文收到雙方回覆後重返現場，發現該名泊車員竟繼續在該處工作，只是把代泊服務站搬到附近後巷。

違泊佔地致人車爭路

記者在25日下午時分到達信德中心地下，西翼沒有任何車輛停泊，惟東翼至少有十多輛車停泊，車龍「淹沒」半條馬路，沿行人路一直延伸，數輛車上放有提醒車主不可以把車停泊在該處的告示。由於停泊的車輛太多，逼使行人須在路中心行走，險象環生。現場有保安詢問記者是否前來取車，更指示記者往違規泊車的方向。在司馬文片段中曾經出現的泊車員，當日繼續坐在後巷內工作，相信代客泊車服務仍然存在，但片段中所見的車匙、數簿和站牌，現場則未有出現。

司馬文形容，信德中心地下違泊是歷史問題，他曾經嘗試與不同持分者如地政總署、信德中心及澳門賽馬會溝通，希望能移走車輛但均不果，信德中心和澳門賽馬會更直接否認事件，而地政總署除了向信德中心發出通知外，並無其他跟進行動。

司馬文指現時違泊車輛佔地不少，令行人要在外圍行走，人車爭路，險象環生。（司馬文提供圖片）

他指出，自區議會動議港島環島徑後，越來越多人經過信德中心地下的行人道。現時違泊會阻礙連貫港島海濱環島徑，「如果繼續有這麼多車違泊，我擔心會影響行人安全」，他解釋，現時違泊車輛佔地不少，令行人要在外圍行走，人車爭路，險象環生。

信德中心地面行人路為去年區議會動議成為「港島環島徑計劃」的其中一個路段。

信德中心地面行人路為上年區議會動議成為「港島環島徑計劃」的其中一個路段。「港島環島徑計劃」為連接現有海濱長廊及行人道，環繞香港島，組成一條連貫路線，其計劃長65公里，沿途有70多個景點，途經多個社區。

地政總署回覆查詢時表示，港島西及南區地政處調查發現，上環信德中心地下相關通道被用作停泊車輛，違反地契條款，已向業權人發出警告信，要求於限期前糾正違契事項，否則會採取進一步執行契約條款行動。