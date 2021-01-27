地產舖五金店變「短期花店」　租戶嘆比年宵檔貴7萬元：多謝林鄭

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-01-27 19:48

早前政府因疫情嚴峻，一度宣布取消各區的年宵市場，令一眾花農、花商大失預算，要用各種方法自救。近日走在街上，可以見到不少原本並非賣花的場所，都放有各式各樣的年花售賣。除了西營盤有機舖化身成蘭花特賣場，大圍都有原為地產舖的舖位變身「短期花店」，荃灣則有裝修五金店兼售年花。有花商透露，現時以近10萬元月租地舖賣花，比過往年宵攤檔的租金貴了近7萬元，坦言「多謝林鄭帶挈！」

雖然政府已於19日宣布復辦年宵，安排花農下月在原定舉行農曆年宵市場的15個場地銷售年花和盆栽，屆時攤位數目會減少一半，並會實施人流管制和一系列防疫措施；但已引起不少怨聲載道，有年宵檔主早前已表示會搬入街舖。近日所見，多區店舖都有蘭花、五代同堂等的年花售賣。

在大圍站對開一帶，原本是地產舖林立的位置，現時多了數間「短期花店」。記者視察時，見到店舖的招牌只以橫額蓋着舊招牌上的店舖標誌，店內格局亦已看不出辦公室痕跡，昔日的地產舖已變成年花銷售場。

記者曾致電其中一間花店的店主陳先生了解，他表示，過去10多年來都在大埔年宵市場投下多個攤檔賣花，惟今年政府的安排令他大失預算。陳先生指，過去習慣租下三個年宵攤檔，每個底價2,000元，一些「靚位」則要過萬元，但都比不上現時以月租近10萬元租下大圍的一個地舖賣花。

「租呢度最低消費都要一個月，而且好難先搵到有短租舖！」他指，早前訂花時已感到不知如何是好，政府宣布停辦年宵時，他亦只可自行籌謀求生。對於政府復辦年宵，陳先生認為即使重開花市，仍有很多限制令他們卻步，「有啲朋友都係part time過嚟幫手，得閒就嚟幾個鐘，又要檢疫人流又好少嘅話，其實都唔知仲繼唔繼續做。」

除此之外，在荃灣海壩街有一間裝修五金店，除了一般的冷氣水電服務，在此期間亦有兼營年花生意。店門前放滿了紫色、粉紅色、黃色和白色的蘭花，在五金用品旁邊相映成趣，其間亦有不少途人停下選購。