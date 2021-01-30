「兒童議會」火速通過兩議案　前立會議員、學者列席出謀獻策

撰文： 黃景洪 最後更新日期： 2021-01-30 20:34

政策會議不只是成人專利。第十五屆兒童議會會議今日（30日）在浸大舉行，39名不足十八歲以下的兒童議員在會議廳內討論兒童性侵犯、SEN兒童支援以及應用啟發性學習議案，列席的人士包括前立法會議員及港大前副校長，當中葉建源及張超雄均笑言自己「太耐無開會啦」、「今日你哋係議員，我唔係議員啦」，最終經討論後通過其中兩項議案，稍後將相關議案文件供政府參考，推動兒童成為政策發表的持份者。

葉建源退下議會火線後，今日再次踏入議事廳，就兒童議員提出增加SEN學童支援的動議提出意見，他笑言「太耐無開會啦」，同時稱讚兒童議員們「準備充分程度比好多官員更加好」，他坦言以往在立法會討論SEN議題時，「好多議員身邊都無SEN人，無真實交往接觸，只係概念上了解」，並期望SEN學員能融入主流學生的日常生活，強調每人都有獨特的強項、需要，能好好發揮社會上角色。

另一位前立法會議員張超雄向兒童議員們問好，「今日你哋係議員，我唔係議員啦」，引起現場與會者哄堂大笑。他認為要改善SEN學童的待遇，必須從香港整體教育制度著手，「教育制度應該反映香港是共融社會，學習程度有差異、障礙都應該共同學習，學生有更多需要，就畀更多資源佢」。張超雄以香港一試定生死的中學文憑試為例，質疑未能讓學生各展所長，「有啲人過到就入大學，有啲人過唔到就自生自滅」，認為不應針對問題的表徵討論，重點是要改善整體教育制度。

STEM非教育唯一出路

有兒童議員批評香港現行制度令學生淪為考試機器，未能使學生將學會知識融會貫通，故建議政府推動「應用啟發性學習」，內容包括程式編寫、機械結構、工具製造等基礎科學知識，以加深對未來科技範疇的認識，裝備學童應對21世紀的挑戰。

香港大學前副校長程介明教授認為，「因為校本關係，有啲學校做得好啲，有啲學校做得差啲」，而針對當局近年熱推以理工科為本的STEM教育，程教授覺得並非未來的唯一出路，「社交情感學習都好重要」，建議學生反思「未來究竟係乜呢？」而香港政策研究所研究員馮智政則表示，現行教育政策是由上而下的政策，「好少聽到學生聲音」，教育政策的影響十分長遠，影響全港700萬人的子女，是一個巨大的權力塑造過程，他期望能在議會中聽到更多兒童的立場，惟該議案最終未獲在席三分之二議員通過遭否決。

有兒童議員亦促請政府正視兒童被性侵犯的問題，認為現時的《學校性教育指引》自1997年制定以來就再沒有修訂，亦無機制讓學校及教育局評估和檢討教學成效。議員建議校方安排專責教師負責性教育以及處理性侵犯事件，並將性教育獨立成科，以加強師資及學童性知識，保障自身權益。此外，議員亦參考風雨蘭的建議，促請公立醫院設立性暴力危機支援中心，為懷疑遭到性侵犯的受害人，提供一站式的醫療、法醫、輔導，避免他們周旋於不同部門之間重複講述經驗，因而受到二次傷害。

議員讚兒童議會效率高

在約三小時會議時間，兒童議會共討論三份「議員議案」，包括促請政府正視兒童被性侵犯的問題、增加對SEN兒童的協助及加深社會對其的了解、於中小學實行「應用啟發性學習」來培養學童的創意思維。一眾兒童議員最終只通過首兩項議案，未有如現時立法會會議般毫無阻力下過關。

「兒童議會」計劃由防止虐待兒童會及香港兒童權利委員會合辦，並獲政制及內地事務局的兒童權利教育活動資助計劃贊助。計劃目標是透過兒童自身積極的參與，在本港推動聯合國《兒童權利公約》及兒童權利。首屆兒童議會會議於2003年舉行，讓18歲以下的兒童議員發表和辯論與兒童有切身關係的議案，並親自撰寫議案文件讓政府及社會參考。