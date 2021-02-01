荃灣奇景│小巴站晚晚現超長人龍未解決　街坊：巴士班次都好疏

撰文： 曾鳳婷 最後更新日期： 2021-02-01 21:50

荃灣河背街每晚繁忙時間都會有一條超長人龍出現，原來龍頭是98號小巴的站頭，排隊市民都在等候返回葵盛西和東邨的小巴。不少街坊反映，晚上繁忙時段大排長龍的「盛況」已持續好幾年。區議員亦表示，過往已收過不少街坊投訴， 已着手和小巴公司及運輸署溝通，希望能疏導排隊人流。

居於葵盛東邨的學生邱小姐表示，每天下午5至6時，98號小巴站頭便會開始出現人龍，「我之前放學過嚟排隊返屋企，已經排到好後面。龍尾排到去後面U term OK嗰度」。她稱，每次目測都約有70至80人在候車。她認為該站長期有人龍，與小巴班次太疏有關，「十幾分鐘先有一班，要等好耐，加上啲路有時會塞車」。邱小姐有時亦會選擇走到另一條街，坐巴士回家，但她慨嘆，巴士班次同樣疏落。

住在葵盛東邨十多年的居民鄭小姐（右）則指出，98號小巴站在晚上繁忙時間出現排隊人龍的問題已持續多年，她認為是求過於供所致。（曾鳳婷攝）

住在葵盛東邨十多年的居民鄭小姐則指出，98號小巴站在晚上繁忙時間出現排隊人龍的問題已持續多年，她認為是求過於供所致。鄭小姐亦提到葵盛東/西邨居民現時在荃灣一帶回家，只能依賴98號、89b小巴及34號巴士，惟89b小巴和34號巴士班次也是十分疏落，「喺選擇少之下，街坊普遍都係揀坐98號返屋企。」

區議員稱已和運輸署及小巴公司溝通

葵盛西區議員梁靜珊表示，以往收到不少街坊投訴，該路段的小巴在繁忙時間班次過少。她指因小巴站鄰近楊屋道街市，有不少街坊習慣在該車站候車回家。她過往亦有積極與運輸署及小巴公司溝通，惟因現時運輸署並未有收集相關小巴的班次數據，故不能斷定是否有脫班和班次不足的情況出現。小巴公司則向她反映有意加開班次，但坦言暫時聘請不到司機。

她曾建議運輸署應派員數車，確定小巴有否跟足運輸署要求下的班次運行。若證實沒有跟足要求，署方應向小巴公司反映，滿足居民需要。此外，她亦建議運輸署能提供誘因，如提供一些轉乘優惠，在吸引居民以較優惠的車費下，選擇在葵芳或葵興轉乘直到住所的小巴，以疏導荃灣小巴站的人流。