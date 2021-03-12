九龍城重建關注組抵房協請願　冀積極研究「原區安置方案」

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-03-12 15:58

政府前年二月宣布啟動九龍城啟德道／沙浦道的重建計劃（KC-015），引起不少街坊反對，他們擔心「小泰國」特色會就此消失，表示希望能作原區安置。由一班受影響的街坊、商戶、義工等自發組成的九龍城重建關注組，今日（12日）有代表分批前往房協總部總部遞信，希望房協積極研究關注組提議的「九龍城重建原區安置方案」，關注組方面又指，信件會再交到城規會，希望政府能考慮和接納居民意見。

九龍城區多年來有不少泰裔居民聚居，同時經營大量泰國食店及商舖，故有「小泰國」之稱號。來港近30年、在九龍城區居住了逾十年、任職按摩師的泰裔街坊Malee表示，因區內有很多同鄉朋友，區內居住十分方便，「成條街好多人都識都會打招呼，有咩事又會通知大家。」

Malee表示，即使自己的廣東話說得不好，但現時在區內要買食材、坐車上班、找朋友也完全沒有問題。她又指，政府宣布重建消息後，身邊朋友都有討論搬到土瓜灣和其他地區，日後或再無法如現時般聚集一起，一旦他日如要搬離至不熟怎的地方，就不知如何是好。

除了泰裔人士，本地居民同樣有原區安置的需求。街坊唐先生指，其母在九龍城開雲吞麵檔，自小已到店舖幫忙，大半生起居生活幾乎都在九龍城，現時母親年事已高，兒孫也居在附近，故希望可以不用遷離社區，又要重新適應新環境。

受疫情限聚令和街坊的上班時間所限，街坊連義工分為兩批，先後於上、下午向房協請願。據九龍城重建關注組義工張小姐表示，關注組提議的「九龍城重建原區安置方案」除了兩輪社區諮詢外，專業人士的意見亦認為可行性高。該方案建議市建局利用土瓜灣一帶的重建地盤（KC-009-013）換取房協的啟德2B1用地，並興建安置大廈；另一部分提議市建局的榮光街／崇安街發展項目重建地盤(KC-014)，可與政府交換土瓜灣污水處理廠旁臨時用地。

關注組認為，有關的方案既可讓受重建影響的住戶和小店獲得安置，亦比起房協的原定計劃多出1,500個出租公屋單位，惟市建局未有就方案作正面回應，關注組希望房協能與市建局商討如何落實可行方案。