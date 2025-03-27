HKwalls街頭藝術節2025開鑼︱逾30名藝術家壁畫遍布中西區｜多圖

一年一度的香港藝文盛事，由本地非牟利藝術團體HKwalls主辦的「第十屆街頭藝術節」已經開幕，由3月22日至30日一連九日，超過30位來自世界各地、中國內地和香港本地的藝術家將齊聚中西區，把大街小巷變成他們的巨型畫布。多位藝術家的創作筆跡會遍布大廈外牆、店舖鐵閘、鐵皮屋攤檔、庭園以至街頭等，為城市景觀添上趣味及濃厚藝術氛圍。



一年一度的香港藝文盛事，由本地非牟利藝術團體HKwalls主辦的「第十屆街頭藝術節」已經開幕，由3月22日至30日一連九日，超過30位來自世界各地、中國內地和香港本地的藝術家將齊聚中西區，把大街小巷變成他們的巨型畫布。（梁鵬威攝）

HKwalls今年共邀請30位來自世界各地的藝術家，包括14位來自歐洲、大洋洲及亞洲的海外藝術家、6位中國內地藝術家及10位香港本地藝術家，他們將雲集中環蘇豪區、半山區、上環及西營盤等地，以各自獨特風格，在香港的大街小巷即席繪製大型街頭壁畫。

街頭藝術節是香港最大型而具代表性的街頭藝術活動，今年更獲得香港旅遊發展局支持，邀請了共12位海外藝術家、中國內地藝術家及香港本地藝術家參與其中。是次第十屆街頭藝術節重點項目 — 街頭壁畫創作共匯集了14位來自歐洲、大洋洲及亞洲的海外藝術家、6位中國內地藝術家及10位香港本地藝術家，聯同另外18位藝術家，務求為香港的街頭藝術風景注入新活力。

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此外，今年的街頭藝術節以PMQ作為大本營，帶來全新「HKwalls Rooms」展覽企劃、提供場地予藝術家創作壁畫，並舉辦一系列全方位藝術展覽及工作坊。HKwalls亦夥拍信和集團，在尖沙咀中心及帝國中心的4,000平方米信和光影藝術幕牆，展出由海外及本地新媒體藝術家設計的原創作品。今年HKwalls更首次與啟德體育園合作，為參加「師友藝術計劃」的3位本地年輕藝術家提供壁畫創作場地，以讓她們有空間發揮創意、展示才華。

為了讓公眾更深入了解每幅街頭壁畫的創作理念，HKwalls在旅發局的支持下，今年再次與本地文化遊專業導賞團體Wanderlust Walks合作，舉辦多場免費導賞活動。由街頭藝術專家Alexandra Unrein所帶領，參加者將在中西區漫遊，深入大街小巷，欣賞多幅原創壁畫，邊發掘社區中的有趣風景，邊體驗城市探索的樂趣。有興趣的市民可透過連結免費報名。

HKwalls聯合創辦人及總監黃智茵（Maria）表示，HKwalls今年迎來第十屆街頭藝術節，非常高興邀請到14位來自歐洲、大洋洲及亞洲的海外藝術家，聯同6位中國內地藝術家及10位香港本地藝術家帶來全新街頭壁畫創作，成為活動當中一大亮點，同時為香港的街頭藝術景觀注入新活力。她又對未來繼續積極推廣街頭藝術文化表示期待，並希望透過這個年度盛會，進一步提升香港的藝術氛圍，讓更多人體驗到街頭藝術所帶來的魅力與意義。