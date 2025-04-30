油塘西關愛隊探訪長者　街坊讚揚風雨季助防危解困

民政及青年事務局常任秘書長林雪麗、副局長梁宏正日前到觀塘區，聯同該區民政專員兼關愛隊總指揮何立基、區議員兼油塘西關愛隊隊員呂東孩，以及關愛隊隊員和義工，探訪區內長者。街坊們均讚揚關愛隊的服務，有茶果嶺居民稱，曾遇上水浸的危急關頭，「除咗打999，就係打電話俾關愛隊！」



民政及青年事務局常任秘書長林雪麗日前到觀塘區，聯同油塘西關愛隊隊員等探訪區內長者。有街坊講述暴雨水浸獲關愛隊協助的經歷，並致函感謝。（民政及青年事務局Facebook截圖）

做好防風防汛準備 協助居民升高雜物

油塘西關愛隊服務範圍包括鯉魚門同茶果嶺兩個寮屋區，每逢翻風落雨，居民都擔心會造成水浸，甚至危及安全。關愛隊會在風雨季前做好防風防汛預備，減低水浸風險，並協助居民升高家中電器雜物。當颱風或暴雨來襲時，關愛隊亦會協助疏散居民，及後協助清理雜物及清潔家居，務求令居民盡快恢復正常生活。

民政及青年事務局常任秘書長林雪麗日前到觀塘區，聯同油塘西關愛隊隊員等探訪區內長者。有街坊講述暴雨水浸獲關愛隊協助的經歷，並致函感謝。（民政及青年事務局Facebook截圖）

民政及青年事務局常任秘書長林雪麗日前到觀塘區，聯同油塘西關愛隊隊員等探訪區內長者。有街坊講述暴雨水浸獲關愛隊協助的經歷，並致函感謝。（民政及青年事務局Facebook截圖）

暴雨水浸求助 街坊致函感謝

民青局在社交平台分享短片，其中住在茶果嶺的羅太稱，曾遇上暴雨水浸，黃泥水並湧入住所。她第一時間就想到找關愛隊幫手，獲成員協助收拾家具及陪伴，令她感受到關心，事後並寫信感謝關愛隊。

除協助處理突發同緊急事故，關愛隊平常亦會舉辦血糖測試、中醫義診、流感疫苗注射、家居維修及清潔服務等，亦會舉辦專題講座。林雪麗及梁宏正感謝關愛隊隊員同義工的付出，亦感謝居民支持。