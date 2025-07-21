第五屆香港車仔展2025│ 載譽歸來車壇、潮流、文創、模型跨界盛事

歷屆最大規模的「香港車仔展2025」將於2025年8月22日至24日（星期五至日）在灣仔合和酒店舉行 。本屆展覽由香港模型文化推廣平台《手推車》主辦 ，展覽集團協辦 ，規模較去年擴大四倍，首次在灣仔合和酒店的合和大禮堂舉行，佔地三萬餘呎，可容納逾百個展位及市集空間 。今屆展會規模大幅升級，內容不再局限於模型車，更擴展至汽車、潮流及文創領域，《中古玩具模型車仔展》亦正式加盟，聯同本地及海內外展商攜手打造全港最大型、最潮的模型車及汽車文化嘉年華。預計將吸引三萬名車迷、收藏家及親子家庭入場，勢成今夏城中車迷必到盛事！



歷屆最大規模的「香港車仔展2025」將於2025年8月22日至24日（星期五至日）在灣仔合和酒店舉行 。

四大跨界主題，多元文化融合

今年的「香港車仔展」全新以「香港街頭文化」為主題 ，將展場打造成極具本地特色的港式街景，融入地道元素如街招、路牌、鐵路、交通燈等 。內容由以往的模型車擴展至汽車、潮流、文創等 ，並首次加入汽車文化元素，將於場內展出日本JDM車款 。展會特設全新「潮創市集區」，雲集潮流玩具、原創設計及生活精品 ，積極推動本地文創力量 。展覽期間還將舉辦四驅車比賽 、品牌發佈會、汽車及模型界名人分享、鐵路達人旅遊心得等連串舞台活動 ，全面提升展覽的多元互動與娛樂元素 。

全新「潮創市集區」，雲集潮流玩具、原創設計及生活精品 ，積極推動本地文創力量 。

國際品牌匯聚，車迷朝聖熱點

今屆參展品牌及展商數量創下歷屆新高，吸引更多海外品牌專程來港參展。「香港車仔展2025」匯聚首次參展的日本知名品牌Tomica，以及港澳品牌POP RACE、 Tarmac Works、INNO64、Tiny微影、Trends Hobby、Sparky、BM Creations、鴻興玩具、Peako、Model 1、國鐵小站、內地品牌拓意、GCD、Motorhelix、LCD Model、CM Model、Fun Tech Lab及其他地區日本品牌京商、Hobby Japan、Ignition Model、德國品牌Minichamps、美國品牌DPLS、Greenlight等。

今屆參展品牌及展商數量創下歷屆新高，吸引更多海外品牌專程來港參展。

第五屆香港車仔展2025詳情:

日期：2025 年 8 月 22 日至 24 日（星期五至星期日）

時間：8 月 22 日 (星期五)：下午 2 時至晚上 8 時

8 月 23 至 24 日 (星期六至日) ：中午 12 時至晚上 8 時

地點：香港灣仔合和酒店 16 樓 Grand Ballroom

票價：HK$20（65 歲或以上人士持長者咭或出示身份證；

傷殘人士出示傷殘人士證 以及身 高 1 米以下小童均可免費入場）

售票：即場售票 或 於 KLOOK 購買

網站:

https://hktoycar.com/%e9%a6%99%e6%b8%af%e8%bb%8a%e4%bb%94%e5%b1%95/

現場將展出全球最新模型車、場景及限量精品 ，今年展會更特別加入汽車文化元素，場內將展出日本JDM車款，進一步推動汽車文化的發展。觀眾更可於展會深入了解各大品牌的最新力作及未來佈局 ，鞏固香港車仔展作為亞洲模型車界重要風向標的地位 。

觀眾更可於展會深入了解各大品牌的最新力作。

推動玩具旅遊，促進國際交流

「香港車仔展2025」策展人、Market Hubs董事總經理李鑒泉表示，「五年來，香港車仔展一直推動本地模型車品牌走出去，讓香港以至全世界認識香港及其他國家及地區有潛力的模型車、潮玩品牌。今年香港車仔展與中古玩具模型車仔展緊密合作，並移師灣仔合和酒店，無論規模、展商、品牌還是互動體驗，均全面升級，進一步豐富展會內容，攜手打造全港最大型、獨一無二的車迷年度盛事。今年以香港街頭文化為主題，冀讓大眾以全新角度細味城市故事，同時推動本地文創、潮玩及模型產業發展，成為亞洲車迷不容錯過的年度盛事 。」

展會旨在為全球各地的品牌、授權方、買家等提供一個交流平台，促進跨界合作。

「香港車仔展2025」不僅是模型車迷的盛會，更是汽車、潮流、文創等多元文化的跨界結合 。展會旨在為全球各地的品牌、授權方、買家等提供一個交流平台，促進跨界合作 ，同時為全球車迷提供一個場合去認識不同的模型車、人偶、場景品牌，亦為新品牌提供展示空間，從而推動行業發展 。

關於《香港車仔展》

香港車仔展由香港模型車互動資訊平台《手推車》主辦，三公控股承辦，首屆展覽及市集於2021年9月舉行，並錄得超過一萬人進場。至今舉行第五屆。車仔展希望為全球各地的品牌、授權方、買家等提供一個交流平台，促進跨界合作，同時為全球車迷提供一個場合去認識不同的模型車、人偶、場景品牌，亦為新品牌提供展示空間，從而推動行業發展。更多請參閱: www.hktoycar.com