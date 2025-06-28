多圖｜將軍澳南公園首階段6.30星期一開放　焦點籃球場率先睇

將軍澳又有新好去處。西貢區議員方國珊表示，將軍澳南公園 (將軍澳第68區市鎮公園）首階段下星期一（6月30日）開放，焦點之一是非一般的籃球場，地上劃有「轉身射過三分波」、「越練越掂」等字眼，而緩跑徑地上也劃上「只要相信就跟做到」鼓勵字眼，料會成新打卡點。



將軍澳南公園 (即68區公園)首階段最快6月30日開放。（方國珊Facebook圖片)

將軍澳南公園 (即68區公園)首階段最快6月30日開放。（方國珊Facebook圖片)

根據2021年立法會文件，將軍澳南公園工地面積約38,800平方米，毗鄰將軍澳港鐵站，北達至善街，東接嘉悅和海天晉，南至將軍澳海 濱公園，西臨帝景灣 。按付款當日價格計算，預算工程費用約為5.582億元，預計建築工程需時約兩年半完成。

工程計劃範圍包括：

一個園景花園；

一條中央大道（部分）；

兒童遊樂處；

一個單車公園（ 兒 童 ）；

一個單車租賃亭；

健身設施 ；

一條緩跑徑；

兩個籃球場；

寵物公園。



將軍澳南公園構想圖。（立法會文件截圖)

將軍澳南公園構想圖。（立法會文件截圖)

方國珊表示，首階段開放設施包括籃球場、健體站、緩跑徑、百花大道、洗手間及更衣室，「由2011年首次諮詢西貢區議會，終於迎嚟首階段開放！」

將軍澳南公園 (即68區公園)首階段最快6月30日開放。籃球場，地上劃有「轉身射過三分波」、「越練越掂」等字眼。（方國珊Facebook圖片)

將軍澳南公園 (即68區公園)首階段最快6月30日開放。（方國珊Facebook圖片)

將軍澳南公園 (即68區公園)首階段最快6月30日開放。籃球場，地上劃有「轉身射過三分波」、「越練越掂」等字眼。（方國珊Facebook圖片)

將軍澳南公園 (即68區公園)首階段最快6月30日開放。緩跑徑地上也劃上「只要相信就跟做到」鼓勵語句。（方國珊Facebook圖片)

將軍澳南公園 (即68區公園)首階段最快6月30日開放。緩跑徑地上也劃上「只要相信就跟做到」鼓勵字眼。（方國珊Facebook圖片)

方國珊表示，其他設施包括露天廣場、景觀水池、中央草坪、兒童遊樂場、兒童單車公園、育嬰室等亦會之後分階段開放。

將軍澳南公園 (即68區公園)首階段最快6月30日開放。圖為百花大道。（方國珊Facebook圖片)

將軍澳南公園 (即68區公園)首階段最快6月30日開放。圖為百花大道。（方國珊Facebook圖片)

將軍澳南公園 (即68區公園)首階段最快6月30日開放。方國珊（左）視察洗手間及更衣室。（方國珊Facebook圖片)