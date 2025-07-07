北區微型藝術展周三結束　28件作品展示廖萬石堂、沙頭角魚燈舞

香港首個以「北區」為主題的微型藝術展覽「北區微型藝術展」正在上水匯商場舉辦，本周三（9日）結束，免費入場。



是次展覽展出合共28件作品，其中7件為重點展品，將北區「上粉沙打」四區的特色景致呈現眼前，包括上水《廖萬石堂》、粉嶺《龍躍頭鄉十年一屆太平清醮神功戲》、沙頭角《沙頭角碼頭暨魚燈舞表演》，以及打鼓嶺《麥景陶碉堡》。其他作品包括《施太豆腐花》、《圍村客家菜》，以及《家鄉茶粿》等，展現北區獨有的歷史文化、傳統建築、節慶習俗及鄉村風味。



「北區微型藝術展」正在上水匯商場舉辦，本周三（7月9日）結束。圖為廖萬石堂微型藝術。（主辦機構提供圖片)

「北區微型藝術展」正在上水匯商場舉辦，本周三（7月9日）結束。圖為廖萬石堂微型藝術。（主辦機構提供圖片)

上水廖族的最大祠堂《廖萬石堂》建於清初雍正初年，是嶺南建築代表作，裝飾華麗，彰顯當時廖族的富裕和顯赫地位。祠堂為三進兩院式建築，裝飾包括精緻的木刻、壁畫和灰塑，工藝精湛。

由於作品比例是1:35，藝術家向難度挑戰，仔細呈現如髮絲般細緻的雕刻，彰顯源遠流長的傳統習俗與優美的中國建築；匠心打造精巧六角大花燈及客家六腳麒麟舞，呈現廖族新春期間為新生男丁而設的點燈儀式。指尖上的麒麟，七彩而造工繁複。

「北區微型藝術展」正在上水匯商場舉辦，本周三（7月9日）結束。圖為粉嶺龍躍頭鄉十年一屆太平清醮神功戲微型藝術。（主辦機構提供圖片)

「北區微型藝術展」正在上水匯商場舉辦，本周三（7月9日）結束。圖為沙頭角碼頭暨魚燈舞表演微型藝術。（主辦機構提供圖片)

作品《粉嶺龍躍頭十年一屆太平清醮神功戲》呈現立村600多年的鄧氏，十年一屆太平清醮的盛況，藝術家製作戲棚，為求逼真，親手紥作花牌和手繪一千盞燈，耀目華麗。戲棚後台，大小老倌忙於化妝、更衣，練功和拜神。藝術家為只有5厘米高的《帝女花》長平公主綴以鳳冠頭飾。

「北區微型藝術展」正在上水匯商場舉辦，本周三（7月9日）結束。圖為沙頭角碼頭暨魚燈舞表演微型藝術。（主辦機構提供圖片)

《麥景陶碉堡》共有七座，其中一座位於白虎山。藝術家獲准進入這座二級歷史建築，實地考察，將碉堡的建築特色和內部設備，以及穿著迷彩服的邊防警察和他們盡忠職守的生活點滴仔細地呈現出來。

藝術家深入港深邊界最東端「沙頭角」，復刻全港最長的公眾碼頭和沙頭角名字出處的石碑「日出沙頭，月懸海角」。藝術家精心紮作多盞玲瓏魚燈，重現有三百餘年歷史的沙頭角魚燈舞。

「北區微型藝術展」正在上水匯商場舉辦，本周三（7月9日）結束。圖為麥景陶碉堡（白虎山）微型藝術。（主辦機構提供圖片)

「北區微型藝術展」正在上水匯商場舉辦，本周三（7月9日）結束。圖為麥景陶碉堡（白虎山）微型藝術。（主辦機構提供圖片)

「北區微型藝術展」正在上水匯商場舉辦，本周三（7月9日）結束。圖為圍村客家菜微型藝術。（主辦機構提供圖片)

「北區微型藝術展」正在上水匯商場舉辦，本周三（7月9日）結束。圖為圍村客家菜微型藝術。（主辦機構提供圖片)

新界北區例如沙頭角、茘枝窩、鹿頸、新娘潭等，是客家人的安樂窩。由於客家人三百多年前南來時，平原已為本地氏族居住，所以客家人各據山頭、開山立村，形成了客家山地菜的獨家風味，例如會以鹽來保鮮及以醃菜來烹調，講求「油、鹹、香」特色。作品《圍村客家菜》由藝術家復刻十二道客家名菜，包括以沙頭角出產新鮮蠔仔烹調的煎蠔餅、客家招牌菜梅菜扣肉等。指尖上的佳餚幾可亂真，令人食指大動。

「北區微型藝術展」正在上水匯商場舉辦，本周三（7月9日）結束。（主辦機構提供圖片)