油尖旺團體教家長正向育兒理念　獲民政處支持吸引200人參加

油尖旺民政事務處有份支持的油尖旺家長學院今日（6日）舉行開學禮，學院旨在向家長宣傳正向教育理念，包括提供情緒和教導方法上的支援。身兼民建聯區議員的院長楊子熙表示將繼續遵循「官、商、民、校、家」五位一體綜合發展，加強各持份者合作，持續改善教育資源，為家長提供更專業和實用的知識。他說未來除繼續舉辦各類教養課程外，更將著重建立家長間的互助網絡，促進社區資源共享，讓家長教育成為凝聚社區的重要力量。



開學禮由油尖旺愛心慈善基金主辦，邵氏基金會贊助，油尖旺區校長會、油尖旺家長教師會聯會及九龍社團聯會油尖旺地區委員會協辦。

油尖旺家長學院顧問梁辰民在活動上為參加者講授《享受學習的要訣》，剖析孩子學習困境，強調「理解勝於強制」的理念，教導家長調整自身情緒，樹立正向育兒理念。活動吸引近200位嘉賓、教育專家及區內家長參與。出席的包括油尖旺民政事務專員余健強、中央駐港聯絡辦公室九龍工作部鄧愛萍副處長、港區全國政協委員暨九龍社團聯會會長王惠貞、數名立法會議員等。

主辦的油尖旺愛心慈善基金主席車弘健在致詞時回顧油尖旺家長學院成立以來，通過多元課程和課外親子活動，幫助數百家長提升教養能力，傳播正向教育理念，促進家校和社區的合作。他感謝邵氏基金會支持學院本年度的課程，預告新學年將推出系統化的必修課程、主題選修課和親子工作坊等豐富多元的學習內容，也會組織大灣區親子參訪、中學巡禮等貼近家長需求的活動，打造全方位的家長學習平台，務求促進家長和孩子的親子關係。