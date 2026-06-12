油尖旺團體與商戶向逾百長者派飯   盼推動商民合作

多個團體近日在油尖旺向長者派飯，以及賭送四季桔與甜橙，寓意送上關懷與溫暖。今次活動與旺角一間酒店合作，希望宣揚企業社會責任，推動「商民」以至「官商民」的慈善合作，以行動傳遞關愛，讓社區處處有溫情。



「同心愛港：敬送愛心飯盒」活動由我愛香港協會聯同油尖旺街坊協會、旺角區友好服務協會、油旺動力等區內組織，以及油尖旺區議員許德亮、孫智敏合辦。

「同心愛港：敬送愛心飯盒」活動由我愛香港協會聯同油尖旺街坊協會、旺角區友好服務協會、油旺動力等區內組織，以及油尖旺區議員許德亮、孫智敏合辦。

「同心愛港：敬送愛心飯盒」活動由我愛香港協會聯同油尖旺街坊協會、旺角區友好服務協會、油旺動力等區內組織，以及油尖旺區議員許德亮、孫智敏合辦。

「同心愛港：敬送愛心飯盒」活動由我愛香港協會聯同油尖旺街坊協會、旺角區友好服務協會、油旺動力等區內組織，以及油尖旺區議員許德亮、孫智敏合辦。

「同心愛港：敬送愛心飯盒」活動由我愛香港協會聯同油尖旺街坊協會、旺角區友好服務協會、油旺動力等區內組織，以及油尖旺區議員許德亮、孫智敏合辦，並獲得旺角希爾頓花園酒店贊助。義工挑選四季桔、甜橙等水果送贈予長者，寓意「四季吉祥」、「甜到入心」，共100多名區內65歲或以上長者受惠。

我愛香港協會代表梁盈表示，協會致力於共建一個充滿愛心、和諧共融和積極進取的香港社會，「籌備工作有些忙碌，但大家仍可以在活動中感到滿足和幸福。

我愛香港協會代表梁盈表示，協會致力於共建一個充滿愛心、和諧共融和積極進取的香港社會，「籌備工作有些忙碌，但大家仍可以在活動中感到滿足和幸福。我們希望活動有助傳遞正能量與愛心，也希望我們的努力能夠讓居民感受到愛與關懷。」她指，協會未來將繼續推動不同範疇的活動，包括關注基層單親家庭精神健康、支持基層單親媽媽，為基層特殊學習需要小朋友提供援助，以及推廣中華文化及美德的傳承。

「同心愛港：敬送愛心飯盒」活動由我愛香港協會聯同油尖旺街坊協會、旺角區友好服務協會、油旺動力等區內組織，以及油尖旺區議員許德亮、孫智敏合辦。

「我愛香港協會」於2004年成立，是政府認可之非牟利慈善團體，多年來致力推廣正向價值及中華傳統美德，透過「關愛單親家庭計劃」向基層單親學童提供獎助學金及多元支援，計劃每年惠及逾300名學生，並定期舉辦各類家庭與社區活動，以促進家庭互助及推動社區關懷。