大灣區學院頒授七人榮譽院士　包括立法會議員黃錦輝、陳沛良

為表彰優秀企業及傑出的政、商、學界知名人士，對大灣區經濟發展及社會公益所作出的努力，「大灣區經貿協會」及「大灣區學院」今日（12日）舉辦2026年度「大灣區榮譽院士及榮譽博士頒授典禮」及「大灣區周年傳承大奬頒獎典禮」暨交流午宴。



特首李家超致辭 期望協會及學院引領各界把握灣區機遇

活動邀得特首李家超視像致辭，他祝賀今天榮獲榮譽院士及榮譽博士的各界人士，以及榮獲傳承大獎的得獎企業及企業家；亦表示「大灣區經貿協會」、「大灣區學院暨研究院」多年來搭建交流平台，所作出的努力有目共睹，期望協會及學院繼續匯聚力量，引領各界把握灣區機遇。

本年度共七位獲頒「大灣區榮譽院士」名銜

「大灣區榮譽院士及榮譽博士頒授典禮」由大灣區學院暨研究院首席榮譽院長吳克儉主禮，頒授榮譽院士及榮譽博士銜。

本年度共有七位獲頒「大灣區榮譽院士」(GBA Honorary Fellow) 名銜，包括前環境局局長黃錦星、前文化體育及旅遊局局長楊潤雄、全國政協委員陳瑞娟、立法會議員黃錦輝、香港綠色金融協會主席兼會長馬駿、立法會議員陳沛良，以表揚該當選榮譽院士對創造社會價值、促進可持續發展的領導精神、實踐社會責任與及引領業界發展的貢獻，為大灣區建設，增添新動力。

另外，2026年度「大灣區周年傳承大奬頒獎典禮」由大灣區經貿協會榮譽會長及召集人施家殷以及署理粵港澳大灣區發展副專員李矜持主禮，表彰優秀企業及傑出的政、商、學界知名人士，對大灣區經濟發展及社會公益所作出的努力，透過活動，鼓勵不同企業為社會和諧及可持續發展出一分力，推動各行各業蓬勃成長，弘揚傳承文化，增強社會凝聚力，共同成就大灣區繁榮，推動社會和諧及可持續發展，繼續積極為打造全球領先灣區經濟體貢獻力量。頒獎典禮活動收入在扣除成本後將全數捐贈受惠機構「香港傳承基金」作慈善活動之用。

協會獲准於廣東省成立境外非政府組織辦事處 推動經貿合作

大灣區經貿協會永遠榮譽會長蘇祖耀同時公布，協會得到廣東省及香港政府肯定，通過了廣東省公安廳的審核，批准於廣東省成立境外非政府組織辦事處，為日後推動大灣區經貿合作，發揮更積極及具體的工作。