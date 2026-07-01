「慈悲為本生命教育計劃」互動展覽7月25日開幕　體驗4個生活主題

由生活書院與陳廷驊基金會主辦的「同鳴共感——慈悲為本生命教育計劃」互動展覽暨繪本發佈會，將於7月25日在石硤尾賽馬會創意藝術中心中央庭園開幕。展覽以「體驗式價值探究」為核心，讓教育工作者及公眾透過互動裝置，體驗「自然、食農、社區、公民」四個生活主題下的價值思考與萬物連結。



「同鳴共感——慈悲為本生命教育計劃」互動展覽及繪本發佈會官方海報。（生活書院提供圖片）

聖文德天主教小學學生參與「慈悲為本生命教育計劃」課堂活動。（生活書院提供圖片）

救世軍林拔中紀念學校學生參與「慈悲為本生命教育計劃」課堂活動。（生活書院提供圖片）

陳廷驊基金會是南豐集團創辦人陳廷驊生前成立的家族慈善信託基金，秉持「想到自己，想到對方」的慈悲理念，推動以慈悲為本的生命教育。自2020年起，基金會與生活書院聯同多間小學及跨領域夥伴，發展出本土「體驗式價值探究」教育模式。是次展覽將課堂設計轉化為互動展品，讓觀眾親身感受培養孩童內心關懷的教學理念，並探問自己與他人、自然及社區的關係。

發佈全新繪本《這個遊戲不簡單》、《樹上有隻珍珠龍》

展覽同期發佈兩本全新原創繪本——《這個遊戲不簡單》及《樹上有隻珍珠龍》，分別由獲國際獎項的本地繪本藝術家廖倍恩(Joanne Liu）及張韻珊創作。故事取材自計劃的真實課堂經驗，以小學生視角探索日常中的價值思考契機。展期內亦會展出四本系列繪本原稿，讓觀眾欣賞藝術家筆下色彩斑斕的生命世界。

《這個遊戲不簡單》繪本封面，由生活書院策劃、廖倍恩(Joanne Liu）繪畫。（生活書院提供圖片）

《樹上有隻珍珠龍》繪本封面，由生活書院策劃、張韻珊 繪畫。（生活書院提供圖片）

教育工作者專場導賞 精選課堂教案

為配合教育工作者需要，展覽特別設有教育工作者專場導賞，並精選多個課堂教案與同工分享，探討如何將「體驗式價值探究」模式融入校本課程及未來合作方向。教育工作者可透過專場活動，深入了解計劃的創意學習設計及繪本教育應用。

展期由7月26日至8月2日，開放時間為上午11時至晚上7時（最後一日至5時）。除教育工作者專場外，展覽亦設有多項免費親子活動，包括繪本藝術家主講的分享會（7月25日）、親子工作坊（7月26日及8月1日），以及由Move2gether、嗚鴉自然教室、食育獸及藝術音樂教育導師帶領的繪本共讀活動。