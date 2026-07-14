打破族裔隔閡發掘無限潛能　觀塘樂TEEN會助少數族裔青年職涯啟航

香港作為一個擁有多元文化的社會，少數族裔青年在成長、升學及規劃未來的路上，往往因語言與文化的侷限而面臨重重挑戰。為協助他們正面應對生活挑戰、建立自信，香港基督教服務處觀塘樂Teen會致力透過全面而多元的服務，倡議社會給予少數族裔青年更多探索前路的機會，讓他們的才能得以在平等的環境下绽放，並為香港社會注入活力。



香港基督教服務處觀塘樂Teen會致力透過全面而多元的服務，倡議社會給予少數族裔青年更多探索前路的機會。 （觀塘樂Teen會提供）

少數族裔學校義工隊 從參與者蛻變成籌劃者

觀塘樂Teen會透過民政事務處「社區參與計劃」、以及「地區為本種族融和計劃」等資助，展開多元化的社區探索和義工服務，更聯同學校成立了「少數族裔學校義工隊」。 參與的學生經培訓後，從最初的「參與者」轉變為「籌劃者」，逐步建立起自信、肯定自我價值。

多樣化行業實踐機會 拓展未來職業想像

同時，義工隊更由校內延伸至社區，讓少數族裔青年能以實際行動實踐自助與互助精神，攜手促進社會共融針對青年人的職涯規劃，舉辦一系列多元化的行業探索活動。活動涵蓋多個範疇，讓學生在親身實踐中認識各行各業，反思並規劃未來的職涯路向，包括籌辦攤位活動，鍛鍊學生的組織能力與人際溝通；另有藝術體驗及攀石活動，提供表達與創意發揮的空間，和鍛鍊體能與面對挑戰的毅力；還有龍鬚糖製作、咖啡拉花及調酒師培訓，體驗本土傳統工藝、操作專業器具，學習沖製與調配技巧。

學生有機會一嘗咖啡拉花及調酒師培訓，學習操作專業器具，學習沖製與調配技巧。（觀塘樂TEEN會提供）

此外，亦有教導團體射擊運動，培養團隊默契與應變思維；以及多媒體攝影、化妝、理髮及寵物美容，讓學生掌握鏡頭語言與基礎拍攝技術，體驗實用生活技能及新興行業特色。

獲「金筷子」助學金資助 受惠學生追尋廚藝夢

其中少數族裔學生Jade是受惠學生之一，她在香港中學文憑試（DSE）放榜後，因成績未如理想，一度對升學前景和前途發展感到迷茫。觀塘樂Teen會社工陳姑娘一直陪伴，引導她一起探索各種出路。

熱愛烹飪的Jade獲國際廚藝學院的「國際廚藝文憑」課程錄取，亦同時取得中華廚藝學院贊助的「金筷子明火傳承助學金」資助，成功申請學費減免，順利入讀課程。（觀塘樂TEEN會提供）

熱愛烹飪的Jade獲國際廚藝學院的「國際廚藝文憑」課程錄取，然而，高昂的學費曾一度讓她打算放棄。在社工的協助，她最終獲得由中華廚藝學院贊助的「金筷子明火傳承助學金」資助，成功申請學費減免，順利入讀課程。修讀課程至今將近一年的Jade，在接受訪問時仍難掩內心感動，她表示：「十分感謝社工的幫忙，這份資助讓我能夠專心致志地學習專業廚藝，追逐夢想。」

未來持續建構平等共融社區

觀塘樂Teen會表示，未來將會持續推動社會共融，致力建立更多元化的社區平台，提倡多元文化尊重。機構期望，能確保每一位來自不同文化背景的青年，都可在友愛共融的環境中成長，讓他們的潛能得以發揮，並為本港注入更多活力與可能。