油尖旺團體免費中醫健康諮詢服務　近百名區內居民參與

油尖旺團體周三（9日）舉行免費中醫健康諮詢服務，近百名區內居民參與。



由油尖旺健康城市執行委員會、九龍中醫師公會及油尖旺社團聯會合辦，太子社區客廳、旺角社區客廳、油麻地社區客廳及佐敦社區客廳協辦、油尖旺民政事務處支持的「中醫進社區．健康油尖旺」服務展開。

區內四間社區客廳巡迴舉辦中醫健康諮詢服務，由註冊中醫師免費為區內居民提供中醫健康諮詢及基礎診症服務，以及運用AI中醫四診儀，結合傳統中醫「望、聞、問、切」四診與人工智能（AI）技術的現代化健康檢測設備，將中醫服務帶入社區，服務基層市民。

油尖旺健康城市執行委員會主席王子成表示活動旨在將中醫藥健康理念帶入社區，讓基層市民能夠方便地接觸及了解中醫服務，並感謝各單位攜手合作，共建健康油尖旺。九龍中醫師公會理事長陳漢忠表示，中醫藥是中華文化的瑰寶，能夠透過社區義診服務惠及街坊，別具意義。他亦感謝一眾駐場中醫師的無償付出，讓更多市民體驗中醫的專業與關懷。

活動上，中聯辦九龍區事務部副處長梁偉健、油尖旺民政事務專員李家維、全國政協委員、油尖旺愛心慈善基金主席車弘健、油尖旺社團聯會會長楊子熙及油尖旺社團聯會副會長鍾港武擔任主禮嘉賓。