「鑽山映月」藝術工作坊啟動　拾壹基金會冀以文化傳遞社區關愛

9月19至20日，由拾壹基金會與一家人聯合主辦、黃大仙民政事務處及東九龍居民委員會協辦的「鑽山映月・2026」藝術工作坊暨嘉年華，在鑽石山活水公園前空軍飛機庫啟動。活動以中秋及國慶為主題，慶祝中華人民共和國成立77周年，透過傳統工藝、藝術創作及舞台表演，冀與市民共享中秋佳節喜悅，讓青少年及家庭在互動體驗中認識中華文化，感受社區關愛。



9月19日，「鑽山映月・2026」藝術工作坊暨嘉年華，在鑽石山活水公園前空軍飛機庫啟動，由拾壹基金會主席何凡致歡迎辭。（拾壹基金會提供）

傳統工藝融入創意

親子共創中秋回憶

開幕典禮於9月19日舉行，由黃大仙青年中式步操隊持國旗步操進場，為典禮揭開序幕。典禮又獲行政長官李家超題辭，由拾壹基金會主席何凡致歡迎辭，並邀得立法會主席李慧琼和黃大仙民政專員賀穎君致辭。

一連兩日的活動設有蒸籠技藝、羊毛肥皂、香薰包、紙媒介創作、版畫及剪紙等多元工作坊，冀讓參加者透過親手製作，探索不同物料與工藝的特色，感受傳統文化與當代創意交融的樂趣，從而認識與傳承非物質文化遺產。

拾壹基金會介紹，透過實體體驗及互動實踐，青少年得以接觸傳統技藝，從觀察、學習到動手創作，加深對中華文化的理解；親子家庭亦在共同製作的過程中增進溝通，留下節日回憶，讓文化傳承自然融入家庭生活。活動同時善用鑽石山活水公園的公共空間，結合藝術體驗與社區交流，讓不同年齡及背景的市民相聚，促進鄰里互動，注入社區活力。

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凝聚政商藝民力量

續以藝術傳遞關愛

拾壹基金會表示，一直關注青少年成長及文化藝術普及，致力讓更多青少年及家庭獲得接觸藝術、認識中華文化的機會；是次「鑽山映月2026」藝術工作坊暨嘉年華結合傳統節慶、藝術創作與社區參與，延續基金會以藝術連結社群、以文化傳遞關愛的理念。

拾壹基金會承諾，未來將會繼續與社會各界攜手，為青少年及家庭創造更多文化藝術體驗機會，推動傳統文化傳承與創新，促進社區共融，讓關愛與創意持續在社區傳遞。

拾壹基金會主席何凡、一家人主席雷啟蓮、立法會主席李慧琼、香港海關副關長胡偉軍、中聯辦九龍事務部副部長賴建華、黃大仙民政專員賀穎君、立法會議員洪錦鉉、九龍社團聯會黃大仙地區委員會主任何漢文等人，出席開幕典禮並參與「火龍亮燈」啟動儀式。