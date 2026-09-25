南昌及太子社區客廳學生獲發$1500學習津貼　2300人受惠

恒基地產迎來50周年，年初起已先後舉辦一系列社區活動以答謝社會各界。今日（25日）為中秋佳節正日，適逢佳節，集團再公布一系列社區支援服務，包括向社區客廳會員及過渡性房屋住戶，分別提供基層學童學習支援及中秋應節禮品。集團表示，希望在新學年為基層家庭打氣，並送上節日關懷與祝福。



恒基地產表示，自年初開始已先後舉辦一系列社區活動，包括慈善跑、長者團年宴、社區同樂日，並聯同立法會議員於全港各區派發5萬把「愛心拐杖傘」等。短短九個月間，受惠人數已超過12萬人次。

適逢中秋佳節，恒基地產今年續贊助博愛醫院「博愛江夏圍村」中秋晚會，已連續第四年。恒基溫暖工程義工隊向居民派發2,000個中秋福袋，內含糧油雜貨及家居用品等實用物資。

另外，恒基地產連續第三年向旗下「南昌社區客廳」及「太子社區客廳」學生會員派發學習津貼，並將金額由以往每人港幣1,000元，提升至港幣1,500元，透過聖雅各福群會慈善電子平台《CharityToday 搜望 ‧ 相助 》派發，逾2,300名學童受惠。

恒基地產指，希望為同學在新學年打氣，讓他們在學習路上多添一份支持與鼓勵，並在書簿及學習用品等開支上升之際，協助紓緩基層家庭在教育開支上的壓力。集團亦同時向兩個社區客廳的會員派發愛心月餅及素菜包，與大家分享佳節喜悅。