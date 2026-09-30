「沙田節・車公中秋廟會」1000人次參與　手繪花燈、猜燈謎添氣氛

沙田車公廟旁舉行的一連三日「沙田節・車公中秋廟會」周日（27日）結束，累計逾1000人次參與，有手繪花燈、猜燈謎、寫書法、非遺展覽等。廟會策展人、沙田區議員莫熹雯表示，部分佈置雖屬民間手作，未必最華麗，但團隊以「一板一竹一繩」親手搭建出「積存圍」裝置，過程充滿汗水、笑聲與包容。她形容這份「最上心」的堅持，正是沙田人情味的最佳寫照。她說團隊成員大多有正職在身，深夜仍自發聚集，籌劃、畫圖及試位，感謝大圍村村民及國術組手足的付出。



巡遊匯演與文化藝術交融 華戈墨寶添色彩

開幕禮當日氣氛熱烈。大圍村侯王宮與沙田車公出巡巡遊隊伍隆重抵達，醒獅、麒麟及祥龍匯演氣勢磅礴。大會隨後有簪花、掛紅、點睛、摸麒麟及摸祥龍等傳統儀式，為沙田祈求平安。全體主禮嘉賓共同點亮大月亮及大月餅裝置，寓意人月兩團圓，為一連三日的文化盛宴揭開序幕。

大會特邀上世紀著名書法大師華戈親筆題寫墨寶，將書法藝術帶入社區。華戈大師的墨跡遍佈香港多處地標，包括沙田新城市廣場及烏溪沙村公所等，此次特意為廟會題字，極具文化底蘊與歷史意義。此外，大會亦引入「AI廟祝」為街坊解籤占卜，實現傳統與創新科技的融合。

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學校踴躍參與 學童花燈與燈謎添氣氛

廟會獲得眾多地區夥伴及學校鼎力支持，帶來豐富的文藝表演。大會設置花燈區，展出由當區小學生親手繪畫的創意花燈，童趣盎然，盡顯藝術傳承的活力；現場亦設有傳統燈謎區，讓市民在猜謎過程中領略中華文化智慧。場內同時設有全日免費工作坊攤位及文藝表演，讓不同年齡的街坊都能沉浸於文化藝術的氛圍中。

沙田車公廟旁舉行的一連三日「沙田節・車公中秋廟會」周日（27日）結束

沙田車公廟旁舉行的一連三日「沙田節・車公中秋廟會」周日（27日）結束

三大主題區與價值傳承 展現城鄉共融

廟會場地劃分為「傳統圍村文化區」、「非物質文化遺產區」及「食物區」三大主題區域，全面展示圍村生活面貌與傳統技藝。大會亦舉行別具意義的「價值傳承儀式」，以碌柚、蘋果、橙、蓮子、紅棗、花生、雜糍及茶果八種象徵物，代表團結共融、平安守護、文化傳承與鄉土好客等精神。活動不僅吸引圍村村民參與，更匯聚了市區街坊、學校及社區夥伴，體現了城鄉共融的和諧景象。

沙田車公廟旁舉行的一連三日「沙田節・車公中秋廟會」周日（27日）結束

大會強調，傳統文化需要有人觀賞、參與及銘記，方能真正傳承。今年大會特別爭取全日免費工作坊、文藝表演及互動體驗，期望不同背景的市民都能盡興而歸。最溫暖的風景，莫過於街坊的笑容，這場廟會不僅是一場節慶活動，更是連結沙田人、傳承文化與感受人情味的重要平台。