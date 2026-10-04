中環海濱活動空間即日起局部開放　優化工程設緩跑徑、共享單車

中環海濱活動空間即日起（10月4日）分階段對外開放，率先局部開放場內的戶外休憩空間。場地由恒基兆業地產與耀榮文化合組的「忠啟有限公司」承租營運，首階段優化工程預計本月內完成，屆時將增設緩跑徑、戶外休憩空間及共享單車租借服務。



營運商亦會在場地入口列明最新開放日期及時間，供公眾參閱。

即日起局部開放至10月16日 隨後閉館備戰大型活動

場地由即日（10月4日）起至10月16日局部開放，每日開放時間為上午9時至晚上11時。10月16日後，場地將暫時封閉以籌辦大型活動及進行場地搭建。營運商指，10月起將有多項大型活動於場地舉行，涵蓋美酒佳餚、演唱會、音樂、文化藝術、體育及大型嘉年華等。公眾可透過社交平台（Instagram：centralharbourfront.hk）查看最新開放資訊，營運商亦會在場地入口列明最新開放日期及時間，供公眾參閱。

分兩階段優化設施 首階段月內完成

場地現正分階段進行設施優化工程，以提升整體吸引力及使用體驗。

第一階段預計今年10月內完成，包括改善地面，增設緩跑徑、戶外休憩空間，並提供共享單車租借服務供公眾於海濱長廊使用。場內亦會設置大型舞台、活動專用洗手間及多用途房間，以減少重複搭建及拆卸臨時設施所帶來的環境影響。

第二階段則預計2027年年中完成，將提供恆常開放的美食亭及更多運動設施。

每年預留不少於100日免費開放

營運商表示，按租約條款，每年會預留不少於100天免費開放予公眾使用，或供政府部門、非牟利及慈善團體等舉辦開放予公眾參與的活動。在舉辦相對小型的活動期間，場地亦會透過靈活布局，開放非活動區域供公眾享用。