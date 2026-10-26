香港仔南朗山道斜路多　電動校巴續航難　中電源動設快充位支援

中電源動集團聯同香港加拿大國際學校及冠忠巴士集團有限公司展開合作，於校內興建專屬電動車快速充電設施，並正式引入兩部全新型號的純電動校巴。項目採用一站式「電動車充電即服務」模式，由中電源動負責全額前期投資及後續維護，為學校解決充電基建門檻，校方更計劃於未來數年全面轉用純電動校巴。



中電源動集團聯同香港加拿大國際學校及冠忠巴士集團有限公司展開合作，於校內興建專屬電動車快速充電設施，並正式引入兩部全新型號的純電動校巴。（中電源動提供）

逾2,400師生依賴校巴出入

香港加拿大國際學校坐落於香港仔南朗山道，校園依山而建，出入均須途經斜路，全校超過2,400名師生日常主要依靠校巴接送。校方早於兩年前已著手研究校巴電動化方案，惟多山地形對車輛續航力及充電周轉效率帶來嚴格考驗。

針對學校環境，中電源動經評估校園用電負荷與冠忠巴士的營運路線後，在校內規劃並興建了5個快速充電位，最高充電功率達240kW。中電源動從前期基建投資、工程安裝到後續營運保養提供全程支援，協助學校建立穩定的低碳交通配套。

中電源動集團聯同香港加拿大國際學校及冠忠巴士集團有限公司展開合作，於校內興建專屬電動車快速充電設施，並正式引入兩部全新型號的純電動校巴。（中電源動提供）

電量高私家車達6倍 專為爬坡路況配置

是次投入服務的兩部純電動校巴分別為28座及60座，屬本港全新型號。為應付南朗山道的陡斜路段，兩款校巴均配備新一代電池與動力系統，重點加強上斜時的動力與續航表現，行駛期間實現路面零排放。

兩部校巴的電池容量分別達232kWh及466kWh，較一般電動私家車高出4至6倍，電量充裕，足以應付全日密集往返接載學生的需求。

冠忠：快速充電樁助維持服務可靠性 紓緩油價壓力

校巴服務營運商冠忠巴士集團執行董事黃焯添表示，校巴最重要是每天準時、安全接載學生，轉用電動車的關鍵在於充電設施能否配合繁忙的接送班次。得益於校內的快速充電樁，兩部校巴可以隨時在校內停車場快速充電，維持服務準時及可靠，同時有助紓緩燃油成本壓力。冠忠將持續收集營運數據，研究擴充電動校巴車隊的可行性。

中電源動集團總裁吳永豪指出，一站式「電動車充電即服務」方案有效降低車隊電動化的前期投資門檻，並為日後營運提供全面支援。電動校巴每日接載學生往返校園，讓學生、老師和家長親身體會交通電動化對改善空氣質素、減少碳排放的成效。中電源動將繼續以可靠的電動車充電基建和專業服務，支持更多商用車隊邁向電動化。

香港加拿大國際學校總校長陳沛炘博士則強調，引入電動校巴展現了學校減低碳排放的決心，亦為學生帶來寶貴的實踐學習機會。校方計劃於未來數年全面轉用電動校巴。