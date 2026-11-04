中電撥款300萬推舊樓電力提升計劃　慈雲山54年錦安樓首批受惠

中華電力有限公司（中電）透過中電社區節能基金撥款 300 萬港元，推出「社區能源效益及電力安全提升計劃」，為符合資格的住宅大廈，提供免費電力系統檢查，支援大廈提升公用地方的電力設施，協助建立更安全及更具韌性的生活環境。



中電透過社區節能基金撥款 300 萬港元，推出「社區能源效益及電力安全提升計劃」，為符合資格的住宅大廈，提供免費電力系統檢查。（中電提供圖片）

計劃支援位於中華電力供電範圍、樓齡達 40 年或以上的非公共房屋改善公用電力設施。中電聯同地區組織識別合資格大廈，並由大廈的業主立案法團或物業管理公司提交申請。獲批參與計劃的大廈將由註冊電業承辦商進行公用電力裝置檢查，並按實際需要進行合適的改善工程，包括加裝或更換大廈總開關電掣、公共設施電錶、節能公共照明、接地系統以及上升總線。

除工程支援外，計劃亦提供免費「電能體檢」服務，由中電專業團隊進行檢測及分析，協助識別影響電力設備穩定運作的潛在電力質量問題，並提出改善方案建議，提升大廈整體能源效益和公用電力系統韌性。

樓齡 54 年的錦安樓是首批受惠大廈之一。透過計劃，大廈安裝了總開關電掣及節能公共照明系統，並加裝上升總線。業主立案法團主席徐炳堃表示，大廈住戶數目不多，一直較難籌集資金進行大型改善工程。計劃令大廈的公共照明系統得以升級，有助節省能源，居民出入亦更加安全和方便。完善大廈公用電力裝置後，法團更能有效管理和監察用電情況，並為日後提升大廈消防裝置，以及加裝更多智能安全設施打好基礎。

中電總裁羅嘉進表示，不少舊式住宅大廈受限於資源和技術能力，未必能及時改善公用電力設施，影響用電安全及能源效益，也會削弱大廈應對電力故障等突發情況的能力。中電希望透過這項計劃，協助大廈加強風險管理，提升公用電力系統的安全、穩定性和韌性。