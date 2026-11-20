【聖誕好去處／冬日小鎮／尖沙咀／文化中心／香港太空館／打卡】旅發局主辦的年度旗艦盛事「香港繽紛冬日巡禮」由周三（18日）起至明年1月5日隆重舉行，本屆規模打破歷年紀錄，首次將歡樂版圖由中環拓展至尖沙咀與銅鑼灣。在尖沙咀海傍，香港文化中心與標誌性鐘樓化身為沉浸式光影音樂舞台，以每節約20分鐘的燈光匯演，透過投影將松鼠、企鵝等動物躍然於牆上，更會播放不同的聖誕經典金曲，當中包括港人童年回憶殺，改編自《Jingle Bells》的粵語兒歌《河邊有隻羊》。



香港文化中心及鐘樓化身成光影舞台，企鵝、松鼠等卡通動物在文化中心外牆上起舞，並逐一為觀眾獻上多首耳熟能詳的聖誕樂曲。（夏家朗攝）

旅發局周三晚在尖沙咀海傍舉行冬日小鎮啟動禮，除了香港太空館化身巨型夢幻水晶球驚艷網民外，香港文化中心及鐘樓化身成光影舞台，企鵝、松鼠等可愛的卡通動物，在文化中心外牆上起舞，逐一為觀眾獻上多首耳熟能詳的聖誕樂曲。

每節全長約20分鐘表演中，更加入了港人耳熟能詳的「童年回憶殺」，套用《Jingle Bells》旋律改編的經典粵語兒歌《河邊有隻羊》：「河邊有隻羊，羊邊有隻象，象邊有隻小青蛙，好似佢咁樣，Jingle Bells，Jingle Bells......」

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「保誠保險香港冬日小鎮．尖沙咀」活動詳情

根據旅發局官方網站最新資訊，尖沙咀海濱的多媒體光影表演詳情如下：

舉辦日期：2026年11月18日至2027年1月5日

表演時間： 每日晚上7:00至11:00（每節約20分鐘）

節日延長：12月24日至27日、2027年1月1日及2日將延長開放至凌晨1:00

最佳觀賞地點：香港文化中心觀景台、香港藝術館及香港太空館外圍

特別注意事項：

* 因跨年倒數活動安排，光影表演將於12月28日至30日期間暫停部分內容。

* 12月31日除夕當日將全天暫停開放。

太空館變成巨型雪花水晶球。（何頴賢攝）

另外，香港藝術館及香港太空館外牆每晚亦會呈獻「極光幻境」主題投影。現場可見，太空館標誌性的半球形外牆分別投射出冰藍色立體雪花圖案，以及北極光下白雪皚皚的歐陸木屋小鎮景象，配合周邊燈海效果，猶如一個矗立在維港海旁的巨型水晶球。影片被網民放上Threads後，迅即獲網民大讚夢幻，笑言「靚到以為AI整出嚟」。

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除了尖沙咀外，中環及銅鑼灣亦有冬日盛會。其中，中環皇后像廣場冬日小鎮，同樣在昨日啟動，周邊的地標建築呈獻光影表演，另有高達22米的聖誕樹聳立其中，配合精緻裝置及特色小屋；銅鑼灣則在11月25日揭幕，蘭芳道及白沙道的建築外牆將上演精彩光影表演；恩平道及希慎道則化身璀璨光影大道。​