疫下院舍長者由「摺埋」變重生　腦中風、失語症患者化身藝術家

撰文： 莫家文 最後更新日期： 2021-05-01 08:00

新冠疫情去年肆虐期間，政府收緊院舍探訪安排，謝絕外人探訪、限制院友外出，持續逾半年時間，部分院友出現負面情緒，負責照顧起居生活的安老院舍既要全力抗疫，又要兼顧心理輔導兩方面，往往疲於奔命。有本港療養院與藝術家合作，透過不同課程刺激院友的五感，提供一次零距離的交流與學習，讓他們體驗成為畫家、歌手、編織達人、花藝師及舞者的滋味，晚年獲得人生重啟的機會。

「去年疫情最嚴重的時候，連院舍外圍的花圃都唔畀行，親友都係透過iPad同長者傾偈，安撫佢哋無得見面的負面情緒。」香港華人基督教聯會廣蔭頤養院職業治療師黃智恆表示，長者面對疫情時，尤其是患有認知障礙甚至失語症的患者，面對封閉環境不懂得如何用情緒表達感受，只會「摺埋自己」，需要透過其他途徑去紓緩封閉的心境，藝術成為一個讓他們感受當下、抒發情感的發洩。

藝力重生展覽今日起在石門一個工作室內舉行，邀請公眾預約參觀。(莫家文攝)

疫下藝術課程設下重重限制

頤養院獲得滙豐香港社區夥伴計劃資助，去年起進行一個「藝力重生」項目，透過不同環節的藝術課程，讓長者與一班年青藝術家緊密接觸，以完成個人或群體作品的目標下打開話匣子及心扉，讓他們一嘗當藝術家的滋味。

該藝術平台去年小試牛刀，向長者院友教授紡織及木工技巧，今年更進一步擴展至花藝、陶瓷、音樂、舞蹈、編織五個層面，由介乎五十多名八十餘歲以至逾百歲的院友，合共三百五十人次獲得重新學習的機會，其間導師嚴格遵守院舍職員的防疫規格，每隔兩星期接受新冠肺炎病毒檢測，而每班亦按例只可四至六人一班，只能同層同一批學員，減低交叉感染病毒的風險。

花藝師Samantha身後的巨型花環由十多名長者學員合力完成。(莫家文攝)

八旬中風學員憑「腦力」完成作品

花藝師Samantha表示，以往從未向長者教授花藝，今次屬新嘗試，她先教授較為簡單的方框花，其後延續至需要較具想像力的盤花，以至要十多人合力完成的巨型花環，在不同挑戰中感受到長者對學習的渴望與創意，她舉例插花既有鮮花及假花，需要長者理解不同花朵的特性進行擺位，刺激他們對顏色、嗅覺及觸感的感受，「啲花好似自助餐咁擺喺佢哋面前自行選擇，有啲長者好有主見，但都見過有伯伯眼有問題，唔係睇得好清楚，我會叫佢摸下啲花，先用手去感受再去選擇。」

她尤記得其中一名八十多歲曾經腦中風的婆婆，左手活動能力大減，擔心對方單手難以完成鐵線拗環等動作，然而婆婆手不靈光但腦筋卻很靈活，最終一如常人般完成任務，叫她另眼相看，而巨型花環的作品需要十多人合力完成，但受疫情規定，每次一個課程只能在同一層大約四名學員完成一部分，再派至下一層交下一批學員完成，原本可能數小時內完成的作品，最終經過接力馬拉松的形式，超過一日完工，體驗到長者互相合作溝通的誠意，感受特別深刻。

陶藝師Scolatao由平面一直教授年長學員向立體作品挑戰，走過一重又一重的難關。(莫家文攝)

一連兩日公開展覽

陶藝師Scolatao表示，陶藝較多用到手指搓揑的技巧，對於長者來說有一定難度，他按步就班，採取先易後難方式，先教長者學員以泥板倒模完成，再拾級而上挑戰不同難度，由平面的葉子，再去到立體的水杯，學員均越學越上手，笑言「之前兩堂多先完成一件作品，呢家十五分鐘整好仲上埋色，我同助理都頭痕喺同一課堂內仲教啲乜嘢好。」

學員至今完成近百個不同類型的藝術作品，將於今日(1日)起一連兩日在石門工作室進行公開展覽，提供一場讓公眾理解長者活到老、學到老的藝術盛宴，有興趣者可於其官網預約，每節一小時，只限十人參觀，之後主辦單位亦會透過線上展覽的形式繼續展出，有興趣者可留意其活動公佈。