政府擬清拆中環郵政總局　建築師促建下沉式地底空間兼容保育發展

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-05-30 13:32

為配合中環海濱三號用地發展，政府擬清拆香港郵政總局，並將該地出售興建甲級商廈。2017年，政府宣布郵政總局擬遷至九龍灣。有建築團體於上周四（27日）出席中西區區議會，並提出保育方案，希望當局發展商能參考民間方案，保育具歷史價值的中環郵政總局。

香港郵政總局經歷三度搬遷，1841年在現時的中區政府合署落成，其後分別於1846年遷到皇后大道中至畢打街交界（即現時的會德豐大廈），及至1911年再搬至畢打街與德輔道中交界（即現時的環球大廈），於1976年遷至現時的中環海濱位置，至今已45年。

隨着政府開展中環海濱發展計劃，政府擬清拆第四代的香港郵政總局，並將該用地賣出作商業用途。（資料圖片）

隨着政府開展中環海濱發展計劃，政府擬清拆第四代的香港郵政總局，並將該用地賣出作商業用途，該用地亦包括天星碼頭停車場。去年12月，政府罕有以「雙信封」招標，即除標價外，亦要因應設計而評審標書，今年6月18日截標。建築團隊Original Vision代表Adrian James McCaroll在會上表示，香港郵政總局（GPO）與鄰近的香港大會堂、天星碼頭及皇后碼頭屬同期建築，形成愛丁堡廣場建築群，極具歷史價值。他提議當局重新規劃中環海濱三號用地，並興建三層地底空間，令郵政總局可保留同時，亦有足夠的地方用作興建新的商業樓面，而地底空間亦可連接中環站及香港站港鐵大堂，以及皇后像廣場的行人隧道。另一名建築團隊Architecture Commons代表Eric Ho則希望透過以上方案，開拓公眾對公共空間的想像，造出以人為本的公共空間。

第三代郵政總局（1911年至1976年）位於畢打街與德輔道中交界（現環球大廈位置）。（資料圖片/江智騫攝）

建議郵政總局改建成博物館

Aona Architects代表Charles Lai則強調，保育和發展並非對立，形容樓高五層的郵政總局，當年是根據工作流程而設計，「有專用郵政裝卸碼頭，與維港的關係很深，係form follows function」。他指雖然後期經歷填海，令該特色消失，但將郵政總局前空地開發成下沉式地下空間，亦能突顯郵政總局與海港的關係，亦可在該處進行公共活動，「中環海濱地皮都經常舉辦好多活動，所以公共空間好重要」。他建議在旁邊興建新的商業建築，而郵政總局則可改建成郵政博物館，在滿足商業發展同時，亦可達到保育功能。

中西區關注組召集人羅雅寧認為，保育中環的議題應拓至保育中環海濱區，「雖然標書無寫明（保留郵政總局），但呢個係一個可行選項」。（資料圖片/龔嘉盛攝）

中西區關注組召集人羅雅寧認為，保育中環的議題應拓至保育中環海濱區，「雖然標書無寫明（保留郵政總局），但呢個係一個可行選項」，希望當局及發展商能參考民間建築團體的設計建議，保留愛丁堡建築群。

中西區區議員葉錦龍表示，中環郵政總局絕對有保留價值，並指過往曾多次在區議會提出要求保留郵政總局的意見，但感到發展局並未認真接納，「希望當局今日可以聽下啲建築師嘅專業意見」，他強調中環是一個整體項目，保育與發展絕不能分開討論，「中環保育同三號用地發展唔係唔關事，唔可以保育還保育，發展還發展」。發展局總助理秘書長盧裕斌回應指，會將意見向相關部門同事反映。而民主黨區議員甘乃威慨嘆，區議會曾希望申請撥款作研究保育工作但不果，既然清拆郵政總局並非唯一選項，希望當局能聆聽民間意見，「我哋唔係想阻住香港發展，但希望可以保留一啲屬於香港嘅嘢」。