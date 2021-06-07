杏花邨站殘疾男子遇查票遭5職員制服　港鐵稱會檢視內部指引

撰文： 呂凝敏 最後更新日期： 2021-06-07 21:00

上月16日，一名持有殘疾證明的青年，在港鐵杏花邨站大堂位置以殘疾人士八達通出閘時，被5名港鐵職員截查，該名青年情緒激動，遭港鐵職員壓在地上制服，警方亦到場調查，事後青年感到雙手麻痹需留院觀察，5名職員亦告受傷。有東區區議員關注事件，並向港鐵查詢，對於職員使用「合理武力」是否有指引，以及會否向事主道歉及賠償。港鐵書面回覆指則沒有回應是否向事主道歉及賠償，但表示已就是次事件檢視相關內部指引，加強前線職員與有需要人士互動時的敏感度、溝通及臨場應變的技巧，並會增加與服務不同殘障人士的組織代表的交流。

從網民當日拍攝到的照片所見，男子被多名港鐵職員壓在地上，不少乘客圍觀。（網民Tam VY Vincent 圖片）

根據資料顯示，現時各類殘疾人士，包拾聽障、視障、言語障礙、肢體傷殘、自閉症、精神病、智障、器官殘障/長期病患、注意力不足/過度活躍症及特殊學習困難，如殘疾情況會影響其日常生活、參與經濟和社會活動的能力，及/或令其行動不便，且需要較長時間才能康復，均可申領《殘疾人士登記證》。而精神殘障包括精神病屬嚴重殘疾，符合資格領取傷殘津貼，在長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃下，合資格殘疾人士，可以每程2元的優惠票價，使用指定公共交通工具及服務，包括港鐵。

東區居民及區議員質疑港鐵職員使用武力過大

東區區議員古桂耀、何偉倫及麥德正表示，很多東區居民包括殘疾人士及其家屬，對上月16日在杏花邨站發生的事件感到憤怒、反感、震驚及擔憂，並向他們反映了不少意見。他們關注該青年人被港鐵職員制服時，有被腳踩、拗手、壓頸等動作，認為形同襲擊，並指根據專家意見，壓頸屬高危動作，輕則可傷及頸部與附近肌肉、韌帶等軟組織，重則可能令神經線受損，影響活動能力甚至引致癱瘓，嚴重者甚至令人窒息死亡。居民表示，該青年人被制服後，遭起碼有兩名警員壓着身體，又與港鐵職員合力按穴、拗手，質疑杏花邨港鐵站職員及警員是否需要使用如此武力制服該名青年。

此外，三名區議員亦表示，據勞工及福利局資料，政府提出長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，讓65歲或以上長者及合資格殘疾人士以兩元乘搭公共交通工具，原意希望鼓勵他們融入社區，建立關愛共融社會。而政府作為港鐵的大股東，有責任確保殘疾人士按《計劃》享有乘客福利及不被無理對待，認為杏花邨港鐵站職員以武力對待殘疾人士，違背優惠計劃的目的。區議員向港鐵查詢，會否向事主道歉及賠償，港鐵對於職員使用「合理武力」是否有指引，以及港鐵是否對以上事件作出任何跟進及檢討。

從網民當日拍攝到的照片所見，男子被多名港鐵職員壓在地上，不少乘客圍觀。（網民Tam VY Vincent 圖片）

承認前綫職員當日查票方式可改善

港鐵回覆時表示，非常重視及關注上月16日於港鐵杏花邨站發生的事件，由於警方調查仍進行中，現階段不方便評論事件細節。事件反映前綫職員在查票工作的處理及應對上，有需要留意的地方，承諾會積極檢視及改善。港鐵指，為保障已繳付正確車費乘客的利益及確保乘客使用合適車票，《香港鐵路附例》及「車票發出條件」均列明，所有乘客必須在港鐵公司職員的要求下隨時出示車票以供檢查，港鐵每日會在不同時間以不規則的形式安排職員於車站或車廂進行查票工作，而查票人員需要處理各種不同的情況，包括突發性的場面。

強調會提醒查票人員避免與乘客身體接觸

港鐵強調，乘客及職員的安全一直是公司首要考慮，一直有既定的程序及清晰指引，就執行附例的查票工作為前綫職員提供合適的培訓及支援，以適切地因應不同情況而作出相應的安排。港鐵指，4月16日的事件發生後，即時檢視相關個案的處理手法，包括再次提醒前綫查票人員在執行職務期間應避免與乘客有身體接觸、遇上突發事件時應盡快報警求助等。

港鐵又指，希望交通及運輸事務委員會的委員理解，前綫人員工作時面對不同程度的困難，例如單憑外表、或乘客拒絕透露本身背景時，很難短時間內識別乘客是否有特殊需要。有特殊需要人士在與外界接觸時，亦可能會因應現場環境出現不同的臨場反應。港鐵表示，已就是次事件檢視相關內部指引，加強前線職員與有需要人士互動時的敏感度、溝通及臨場應變的技巧，務求日後遇上相類似的個案時，可以專業及有效地執行職務。港鐵表示，與服務不同殘障人士的組織代表均有定期會面，藉此加強雙方溝通，事件發生後亦已經增加與支援團體的交流，希望深入了解與有特別需要人士的溝通技巧。