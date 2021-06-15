端午節青衣街坊用壓力煲燒衣 區議員：不顧而去有如「放火」

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-06-15 19:28

每逢大時大節燒衣拜神，是中國人傳統民間習俗，但如果處理不當，很容易發生火警。青衣長發邨昨日(14日)適值端午節，有人違規在後樓梯燒衣，但所用器具竟是壓力煲裝置，涉事街坊更在煲內點火後不顧而去，險些釀成火災，結果驚動消防員到場撲火，有區議員指街坊有權燒香稟神，但前提應以安全為先，呼籲住戶遵守房署建議，焚燒冥鏹時應到樓宇外的空曠地方。

後樓梯石地被高熱燒至熏黑

葵青區區議員劉子傑表示，昨日中午時份有長發邨街坊發現，俊發樓後樓梯中懷疑有人利用壓力煲作燒衣器具，其間事主更離開了現場，任由火種在煲底燃燒，由於火勢及濃煙不斷往上升，有街坊通報管理處，再由保安通知消防到場熄滅火種。

根據街坊提供的片段及相片可見，有大量濃煙從煲底冒出，煲身已燒至外形難辦，地下遺下一灘黑色黏稠物料，懷疑是已被高熱燒熔的膠外殼，後樓梯石地事後亦受熱力傳播，出現嚴重熏黑，若無人理會任由火種燃燒，後果不堪設想。

劉子傑指，過往雖然有人會在後樓梯燒衣，但多數使用化寶盤或一般鐵製用具，直指用壓力煲來燒衣有如「放火」，無疑更加危險，而邨內偏遠位置設有化寶桶，呼籲街坊要在合適的地方燒衣，例如樓宇外的空曠地方，將衣紙放於安全金屬容器內燃燒，並在拜祭完畢後妥善清理灰孻後才離去。

他又提醒住戶如在建築物內的公用部分如家門前或後樓梯焚燒冥鏹香燭，有可能違反住戶守則或大廈公契的規定；公屋租戶犯例則會被扣五分，而焚燒時產生的黑煙也可能干犯《空氣污染管制（煙霧）規例》等等。