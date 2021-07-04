IVE生研究漸凍人病症與醫學結緣　畢業後盼投身研究慢性疾病行列

撰文： 來稿 最後更新日期： 2021-07-04 13:51

「別人看來是連串複雜的文字，我視之為拯救生命的知識寶庫。」IVE生物醫學高級文憑畢業生成浩基（Kelvin）談到艱澀的醫學研究報告時津津樂道，在IVE實習期間，他首度接觸「漸凍人病症」研究，自此與醫學結下不解緣，繼而攻讀兩個與醫務化驗及藥劑相關的學士課程。集生物醫學、化驗、藥劑資歷於一身的Kelvin希望將來投身慢性疾病的醫學研究，助患者脫離病痛。 撰文：職業訓練局

IVE生物醫學高級文憑畢業生成浩基（Kelvin）畢業後努力進修，再攻讀兩個與醫務化驗及藥劑相關的學士課程，望將來投身慢性疾病的醫學研究，助患者脫離病痛。（IVE提供圖片）

Kelvin自稱為「醫學迷」，他笑言：「小時候，身邊的朋友會希望做超人打怪獸，我就特別希望變身成打敗疾病的超人，幫助病者趕走痛楚。」儘管大部分醫學報告又艱深又多專業術詞，Kelvin堅持鑽研，自中學開始平均一個月閱讀一份報告，了解不同研究的應用，Kelvin對慢性疾病及基因研究特別有興趣，他說：「癌症及神經退化等慢性疾病目前仍未能透過傳統藥物治療，加上近年越來越多有關再生醫學的新研究，提倡以基因療法破解這些疾病的謎團，我熱切希望能參與其中，幫助病人。」

Kelvin（右）形容IVE的實習經歷讓他眼界大開，令他有機會體驗醫學研究及實驗室的譯作，更從此確立他的醫學研究之路；左為IVE（沙田）健康及生命科學系講師尹章權。（IVE提供圖片）

實習參與醫學研究

為實現目標，2015年Kelvin完成中學文憑試後，入讀IVE生物醫學高級文憑課程，學習細胞病理學、臨床化學、血液及輸血科學及醫療微生物學等專業知識，掌握醫學分析及測試的技術。

在IVE實習時，Kelvin獲院校安排到一間本地大學實習，參與一個有關肌萎縮性脊髓側索硬化症（俗稱「漸凍人病症」）的腦神經醫學研究，協助培植細胞及整理患者運動神經細胞的臨床數據，研究不同治療方案的可行性。「培植不同種類的細胞樣本時，須按照不同步驟小心處理，不能讓細胞受破壞或感染，影響研究結果。」Kelvin形容實習經歷讓他眼界大開，令他有機會體驗醫學研究及實驗室的運作，更從此確立他的醫學研究之路。

Kelvin從IVE畢業後，升讀本地大學的生物醫學學士課程，於2019年取得註冊醫務化驗師資格，其後他到一間公立醫院從究化驗工作。（IVE提供圖片）

Kelvin從IVE畢業後，升讀本地大學的生物醫學學士課程，於2019年取得註冊醫務化驗師資格，期後他到一間公立醫院工作，負責培植細菌及化驗病人樣本，化驗結果能讓醫護人員了解病人狀況，從而制定治療方案。

化驗工作如偵探查案

Kelvin分享深刻的化驗經歷，「有次以顯微鏡檢測一名病人的呼吸道分泌物樣本，觀察樣本的白血球量，以了解病人的肺部有否發炎」，他說﹕「當時，發現樣本呈灰黑色，原來病人是大火意外的傷者，因吸入濃煙灼傷肺部引致發炎。」Kelvin說，化驗工作有如偵探查案一樣，從小處可發現蛛絲馬跡，繼而追蹤病人的病源。「當時我一邊為病人安危而擔心，一邊亦提醒自己時刻小心謹慎，反覆查證，以確保病人能獲適當治療。」

半年的醫務化驗工作，不但令Kelvin累積更多經驗，亦驅使他走出實驗室，參與更多前線的臨床醫務工作，向醫學研究邁前一步，他分享﹕「醫學研究不是單靠分析數據便能找到答案，透過與病患者接觸，了解他們面對疾病或對接受治療時的感受，亦是研究課題之一。」

Kelvin希望勉勵DSE即將放榜的師弟妹，努力找尋自己的志向，嘗試不同的學習體驗，追逐夢想。（IVE提供圖片）

結合化驗與藥劑專業

他在2019年決定再進修，攻讀本地大學的藥劑學士課程，希望將藥劑科學及醫務化驗的知識結合，將來應用在醫學研究上，特別過去一年多疫情肆虐，Kelvin眼見世界各地努力研發疫苗，更令他有感預防勝於治療，希望盡快加入研究行列。

Kelvin將於兩年後畢業，回望一路走來的專業路，他認為縱然邊探索邊學習，IVE生物醫學高級文憑課程實為他打下良好根基，實習的經歷亦令他認清發展方向。Kelvin希望勉勵DSE即將放榜的師弟妹，努力找尋自己的志向，嘗試不同的學習體驗，追逐夢想，好像Kelvin一樣通過持續進修，結合過往的經驗，日後定能學有所成，造福社會。