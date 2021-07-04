消費券｜網站今接受登記　有一類人無法成功申請

撰文： 區禮城 最後更新日期： 2021-07-04 18:37

今日（4日）是電子消費券首天登記，消費券計劃網站早上因大批巿民湧入登記，一度做成網絡大塞車，現時已回復暢順，有關注團體投訴網上登記程序為視障人士設下三道關卡，包括驗證時語音功能是以純英語讀出、讀屏軟件會不斷讀出倒數剩餘時間，以及視障人士無法掃瞄身分證等難題，其後資訊科技辦僅完善部分功能，促請當局修正系統，真正做到推動無障礙的決心。

香港失明人士協會表示，今日收到會員反映，無論是以智方便或非智方便形式登記電子消費券，皆遇上障礙，例如選用非智方便登記時，在驗證時google recaptcha的語音功能是以英語讀出，令不懂英語的視障人士無法完成該步驟。其次，讀屏軟件會不斷讀出倒數的剩餘時間，阻礙使用者閱讀其他資訊。若果以智方便用戶登記亦同樣出現問題，因為登記智方便時需要掃瞄身分證，要求視障人士要對準角度拍攝有一定困難。

讀屏軟件會不斷讀出倒數 阻礙閱讀資訊

協會將有關問題向政府資訊科技總監辦公室反映後，至下午4時獲相關部門通知，下午3時解決讀屏軟件會不斷讀出倒數剩餘時間的問題，其餘問題尚未解決。

協會認為，今次已首次選用推出相關全民登記計劃，綜合過去多次經驗仍無法達致無障礙標準，該會過去也多次提醒負責部門視障人士網上登記的難處，結果卻依然令人失望。政府自言推動數碼無障礙運動，但連公共服務都無法達標，更遑論協助私人機構，為他們提供指引，質疑政府是否有推動無障礙的決心，協會日內將去信當局要求立即修正。

視障人士透過電話或電腦登記電子服務有一定難度。（資料圖片）

導盲犬成為幫助視障人士的另一好幫手。（資料圖片）

中午前共有近70萬人遞交電子登記

網上登記5,000元電子消費券，今日（4日）早上6點開始接受登記。本港18歲或以上合資格人士自行於網上登記後，最快8月1日起，可取得第一期取得電子消費券。截至中午12時，已有接近70萬名市民成功遞交電子登記，「智方便」系統早上因極度繁忙，令市民通過登記電子消費券及作身分認證時一度出現障礙，現時系統如常運作，整個登記程序大約數分鐘便完成。

政府發言人呼籲市民無須急於在今明兩天登記，在未來兩星期（即7月17日或之前）完成的電子登記，均會同步在8月1日收到第一期消費券。