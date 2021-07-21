今日（21日）是DSE中學文憑試放榜的大日子，傳統名校一如以往誕生多名狀元，另一邊廂一些「非主流」、甚至就讀Band3學校的學生，又是否沒有出頭天？

來自地利亞修女紀念學校（協和二中）的巴基斯坦裔女生安玉菲，今次取得英文科5**、通識科5*的佳績，成為家族中有望升讀大學的第一人。她熱愛閱讀和寫作，即使面對「傳媒寒冬」，選科時仍選了新聞系；她表示不會懼怕，只望未來能用筆桿寫出備受忽略的社會議題。

此外，由內地來港數年的余滙川，則認為香港的學習環境相比內地有優勝之處。在多個理科科目取得4級的他，坦言即使成功上到大學，也不會鬆懈，會繼續努力學習。



來自地利亞修女紀念學校（協和二中）的巴基斯坦裔女生安玉菲，今次取得英文科5**、通識科5*的佳績。（呂諾君攝）

18歲的安玉菲（Abbas Ifra Shahid）在香港土生土長，有四名弟妹的她在家、在校都是「大姐姐」。與很多考生一樣，安玉菲今天一早便回校等待放榜，只不過，這已是她第二張成績單。去年2月初，安玉菲與家人回了家鄉巴基斯坦一趟，惟未幾政府便實施了「禁飛令」，一家人滯留當地多時，至5月底才成功回港。而安玉菲原定參加的DSE考試，亦因此錯過，「寫咗好多email都冇得重考。」

想親身考一次，證明自己嘅能力。 文憑試考生安玉菲（Abbas Ifra Shahid）

因無法參加考試，考評局用了「等級預測」方式來評估安玉菲的成績，本來她去年的評分已是不錯，老師也指應可升讀大學；惟她仍堅持今年再考一次，「想親身考一次，證明自己嘅能力。」她認為，不管「等級預測」的評分是高估還是低估，都無法證明到自己的真正實力，又形容多考一次DSE是「好的經歷」，準備更好之餘也令她更有決心。

無參加任何補習班 「因為好多都係用中文教」

安玉菲表示，眾多科目之中最難是數學，因此在回家自修的日子裏，她每日早上6時便起床溫習，但卻沒有參加坊間的補習班，情願在遇到問題時，一併儲起來回校問老師。「因為喺YouTube度睇過啲（補習班）短片，發現好多都係用中文教。」她坦言，平日在學校多是英語授課，用中文學習的話必定跟不上。而她的英語寫作能力尤其出色，曾在全港性的閱讀報告比賽中取得季軍。

她的通識科也取得不俗的成績，因此大學選科中除了英文教育，更有新聞系，「因為我有興趣又擅長（寫作和時事），希望日後喺職業上都可以put into use（學以致用） 。」雖然近期傳媒行業被形容為走入寒冬，但安玉菲還有抱有希望，認為反映一些被人忽略的社會議題，如少數族裔面對的困難，以至是世界各地的弱勢社群等，不會太具爭議性。

新移民自小愛組裝 盼修讀工程科目

至於在2016年由內地來港的余滙川（阿川），自小已愛組裝、拆爛家中電器和玩具，對工程系很有興趣。來到就讀中二的他指，相比內地，香港學校的老師亦師亦友，也會因材施教，讓他很快適應這裏的學習環境。同樣沒有參加補習班的他，認為坊間追求教授考試「貼士」，不能讓學生真正學到知識，反而「學校老師就係最好嘅補習老師」。

他又指，平日會在YouTube上觀看與考試相關的影片，而且父母對他要求很高，因此即使考得中文5**；數學、通識、生物和物理4級的成績，未來仍不會放鬆，「只不過係由一個學府去到另一個更高嘅學府，意味住會學更深嘅知識。」阿川談吐十分成熟，表示未來會「邊玩邊學」，一邊放鬆自己，一邊再在尤其是工程方面多加鑽研。