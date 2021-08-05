香港聖約翰救護機構理事會主席鍾展鴻醫生表示，社會上一直對男士健康的推廣及支援較其他病症少，而前列腺癌已成為男性中最常見的癌症第三位，發病率升幅亦是過去20年最高。嗇色園今年藉一百周年紀慶，再度夥拍「香港前列腺基金」舉辦「長者前列腺健康推廣計劃」，並於今日（5日）舉行首場健康講座及啟動禮。

計劃內容包括為其長者中心男性會員及有需要人士等舉行健康講座分享相關資訊，以及提供免費前列腺癌快速測試服務。嗇色園黃大仙祠監院道長李耀輝（義覺）表示，希望計劃最終能讓全港市民受惠，並指「預防勝於治療」，呼籲男性及早正視問題。



黃大仙民政事務專員黃智華太平紳士（右五）、香港聖約翰救護機構理事會主席鍾展鴻醫生（左五）、香港前列腺基金主席黃國田醫生（右四）、嗇色園李耀輝監院（左四）、馬澤華主席（右三）、黎澤森副主席（左二）與一眾董事為計劃主持啟動儀式。（嗇色園提供圖片）

男性多因自尊心問題諱疾忌醫

嗇色園主席馬澤華表示，男性到了一定年紀自尊心開始増強，令他們在面對前列腺增生等問題時，會諱疾忌醫，不便啟齒，最後導致前列腺增生不得解決，反而增加患上前列腺癌的機會。有見及此，馬澤華指，嗇色園會聯同「香港前列腺基金」，為嗇色園旗下10個耆英中心，為其會員提供與泌尿科和前列腺有關的健康講座，以及提供免費前列腺癌快速測試服務，希望計劃可協助患者「及早發現、防治兼備」，亦能推廣到全港男性，讓他們及早了解前列腺疾病，及早求醫。

李耀輝（義覺）表示，其會員大多為男性，加上男性較為忌於與他人訴說自己患有前列腺疫病，諱疾忌醫。他又指，前列腺疫病輕則影響生活貿素，重則危及健康，希望計劃能幫助男性長者了解及正視自身前列腺狀況，並呼籲長者多向身邊的朋友推廣有關計劃。

泌尿外科專科醫生：前列腺癌有年輕化趨勢

「香港前列腺基金」主席、泌尿外科專科醫生黃國田指，早前的前列腺癌可以是沒有徵狀，即使有徵狀，亦有可能與良性的前列腺增生相似，所以若要等到出現徵狀才救醫，已經是到了中期甚至後期，即使無法及早預防，黃國田希望市民能夠做到及早檢測。他發現近年前列腺癌有年輕化的趨勢，由從前患者多為70、80歲，到近年有40至50歲，甚至有30多歲的患者，故此他鼓勵45歲以上，以及家族成員曾患上前列腺癌男士每年應進行前列腺癌檢測。



黃國田指，前列腺病變會堵塞尿道，阻礙正常排尿，中年過後，患者在排尿時小便流量微弱，甚至無法排清小便，甚至出現尿頻以及夜尿情況。黃國田表示，前列腺病不單止是影響患者個人生活，亦會影響其家庭。他舉例，當患者經常出現夜尿，睡在旁的妻子亦會受到影響，更會令家人十分擔憂，所以鼓勵患者「病向淺中醫」。

黃國田建議，若要預防前列腺疾病，可進食含有維他命C、蕃茄紅素的食物和綠荼等，並要保持身體健康、戒煙、戒酒以及維持均衡飲食。

過來人籲留意自己排尿情況

80歲的崔伯伯是前列腺增生病患者，他表示自己3年前第一次出現排尿受阻，需要到急症室輪候並進行放尿。崔伯伯指，因為他知道前列腺疾病多為出現尿頻徵狀，所以並沒有為意該次是其前列腺出現警號，加上他指自己每天都有喝8杯水，故沒有提高警覺。其後，排尿受阻的情況在3年期間出現4次，他直言這是十分痛苦，最後決定於今年8月進行前列腺切除手術。

崔伯伯亦有在「香港前列腺基金」擔任病人支援小組義工，他指自己會向其他病友分享其經歷，並鼓勵有前列腺病徵人士不要因為不便啟齒而不求醫，他認為「有病便求醫是應該的」，「又不是性病」，指如能及早求醫便能避免需要進行手術。崔伯伯仍建議男士應留意自己排尿情況、有否有尿滲問題，以及有沒有出現夜尿。

現年80歲崔伯伯決定於8月進行前列腺切除手術，鼓勵有病徵人士及早求醫。（羅敏妍攝）

計劃提供免費前列腺特異抗原快速測試



「長者前列腺健康推廣計劃」將於今年8至12月期間，於黃大仙、九龍西、九龍東、新界西及新界東各耆英中心、健康服務中心，提供健康講座及免費前列腺特異抗原（PsA）快速測試予嗇色園屬下中心男性會員及護老者。PsA快速測試是初步檢測前列腺癌的其中一項方法，透過簡單驗血即可得知身體潛在前列腺癌的風險。公眾人士亦可參與香港前列腺基金的「賽馬會『無懼向‧前』計劃」的講座或免費快速測試服務。