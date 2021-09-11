疫下月餅需求增五成　長者中秋收祝福反自嘆：無錢嘅長命只係痛苦

中秋人月兩團圓，但並非所有人均有親友陪伴，尤其是露宿者或獨孤長者窮得連一塊月餅也買不下。有本地社企發起義派月餅行動，中秋前夕出車來回深水埗及尖沙咀不等街頭，並且上門探望劏房老人，派禮包送暖之餘了解其生活狀況，為低下階層建立一個願意聆聽其說話的渠道，負責人稱今年全港月餅目標派發量為6萬個，較去年數字急升五成，相信升幅與巿民習慣疫下生活後，開始轉而關注身邊弱勢社群有關。



深水埗及尖沙咀街頭派月餅送暖

以推動長者就業為目標的本地社企「銀杏館」，中秋前夕發起愛心派月餅行動，招募一批義工及義載貨車來回不同地區派發月餅，包括在上一個周末，數名義工連同義載貨車，先後途經深水埗通州街公園、美沙酮診所、南昌行人隧道、大角嘴晏架街及尖沙嘴文化中心一帶，將300個月餅連同食物包及防疫用品組成中秋愛心禮物包，一併送予露宿者及其他有需要人士。

義工派禮物的同時，會與受助人傾談，了解他們的生活需要，其中義工在尖沙嘴文化中心中偶遇一名女性無家者阿娥，獲悉她寄居的地下行人隧道，被食環署以阻礙行人通過及影響公眾衛生為由貼出通告，限她14日內遷出，否則會搬走其家當。阿娥稱會在限期前搬到其他未被驅趕的地點，雖然義工無法改變現狀，但送月餅之餘，希望與阿娥築起聯繫網，讓雙方以後有一個溝通渠道，可以更快了解其需要。

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獨居長者留月餅至中秋過節

除了街頭派月餅，義工亦會在以往派福飯的名單中搜索，向居住劏房或板間房單位的長者進行家訪，獨居的權伯便是其中一位。他獨居於深水埗一個床位，與20名住客共處一室，有義工引述權伯當時對收到月餅感到高興，惟義工向他祝福身體健康及長命百歲時感觸回應：「我唔希望長命亦唔想聽到人祝我長命百歲，無錢嘅長命只係好長好長嘅痛苦…」並表示手中的月餅將保留至中秋食用。

銀杏館行政總裁麥敏媚認為，有關個案並非特例，本港仍有大批弱勢社群個案需要支援，以今年愛心認購月餅為例，她收到的需求量多達6萬個，當中逾九成為非政府組織申請派予不同基層，其餘約3800多個則透過「銀杏流動車（Gingko-Van）」及義載貨車落街派發，較去年同期的4萬多個大增五成，她分析去年疫情最嚴竣時，巿民情緒集中於防疫，但疫情延至今年，大部分人已適應與疫同存，開始關心更多身邊人，包括受疫情影響、低收入或失業的弱勢社群，但目前月餅認購達標率只有七至八成，期望本月20日能達到百份百目標派發量，將月餅送至每名有需要人士的手中。

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