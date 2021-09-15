中西區區議會促保育第五代退役纜車　盼未來開放市民入內參觀

為配合山頂纜車更新工程，纜車服務已於今年6月28日暫停，並進行為期半年的升級工程，服務港人32年、擁有紅色車身的第五代山頂纜車亦隨之退役，其後會由設有210個座位及低地台，方便輪椅人士上落的第六代纜車取代。中西區區議會前主席鄭麗琼早前動議，希望纜車有限公司除了將一部第五代纜車停放於近堅尼地道的路軌旁展示外，亦希望纜車公司及相關部門能盡力保育其餘的第五代纜車，日後能開放予市民入內參觀。



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第五代纜車退役當日，不少市民特意前來送別。中西區區議會前主席鄭麗琼指，得悉纜車公司有意將其中一部第五代纜車停放於近堅尼地道的路軌旁展示，故希望纜車公司能讓市民與另一部纜車有進一步的接觸，亦可入內參觀，了解纜車的內部設計，就像現時存放於山頂廣場成為旅客中心的第四代纜車用途一樣，促請纜車公司能考慮保育其餘的第五代纜車，讓它們在其他崗位繼續服務市民及遊客。

共有兩輛第五代纜車 其中一輛暫存倉庫內

山頂纜車有限公司回覆時指，第五代纜車共有兩輛，每輛均有兩個車廂，經過32年服務後，已於今年6月退役，強調一直非常珍視歷史傳統及保育歷史，並通過多項計劃保存香港的文化遺產及歷史。

纜車公司表示，其中一輛第五代退役纜車，將於近堅尼地道路軌旁以酒紅色原色作展示用途，供市民及遊客欣賞。而另一輛則暫存於倉庫內，正與多個機構洽商該輛纜車的保育方法，但礙於保密協議，暫時未能公開有關詳情。至於旅遊事務署則表示，對委員會提交的討論文件沒有其他補充。

纜車公司又形容，是次升級工程龐大，纜車需要分兩階段停駛。首階段已於2019年第二季完成，並成功將花園道纜車的服務轉移至臨時站。第二階段停駛亦已於今年6月 28日啟動，進行大規模的纜車系統全面更換工程，包括更換纜車車廂、索纜、路軌、拖運、控制及信號系統，以及翻新花園道和山頂總站。該最後階段工程預計需時約半年，第六代山頂纜車將於本年底投入服務。