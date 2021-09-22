老香港冰室主題星巴克下月結業　獨有菠蘿油、紅豆砵仔糕餐單絕迹

位於中環都爹利街，以老香港傳統冰室作主題的星巴克，昔日是旅客到港打卡好去處，惟星巴克專頁公布這間具香港特色的分店將於10月中停止營業。消息一出，不少網民對此感到可惜，並提議日後可在其他地區設立類似主題咖啡店，讓疫情完結後到訪重溫舊夢。香港星巴克回覆指，會審視香港店舖的分佈情況及因應顧客需要作出變動，期望於將來帶來更多別出心裁的分店。



星巴克香港早前在facebook專頁公布，中環都爹利街分店將營業至10月中旬後，便會暫停營業，並向一眾客人告別。「以香港冰室風格為主題的星巴克都爹利街分店為大家帶來不少美好的回憶和特別的『港式』星巴克體驗。可惜我們要與大家說再見了。分店將營業至10月中旬，大家把握最後機會到訪分店，重返昔日舊香港時光，品嚐各款都爹利街分店獨有美食、星巴克各款特色飲品和在獨一無二的冰室氛圍留下倩影吧。」

自傳出該星巴克分店結業的消息後，不少網民留言大感可惜，當中不少為訪港旅客，有人留言稱原打算疫情完結後，重回香港到訪，可惜未能趕及結業前重訪舊地，外國網民則希望可以開設另一間具類似特色主題的分店，讓他們訪港旅遊時，可以有機會到場感受老香港氛圍。

都爹利街星巴克以1950至1970年代香港常見傳統冰室為設計藍本，是世界上鮮有以老香港特色作主題的星巴克分店。都爹利街更是香港法定古蹟，路上石階由花崗石打造，在街頭及街尾均有一盞歷史悠久的煤氣街燈，部分港劇曾在上址取景。而星巴克分店則位於都爹利街石街的中段，走入店內便會看見以老香港的傳統冰室模樣，該冰式風格被星巴克稱為「冰室角落」，它亦與香港本土生活品牌《住好啲》一起合作，打造出昔日冰室場景，向老香港文化致敬。

根據介紹，店舖的整個氛圍讓客人猶如走入時光隧道，進入舊香港的冰室。店內使用復古的桌椅、電風扇、古式拼貼磁磚牆壁與地板，並模仿茶餐廳手寫菜單貼在牆上。除環境佈置外，該間分店獨家提供香港本地特色食品如牛油菠蘿包、咖啡蛋塔、紅豆砵仔糕等。

香港星巴克：期望於將來帶來更多設計別出心裁的分店

香港星巴克回覆查詢時指，中環都爹利街以冰室為主題的星巴克分店自2009年起投入服務，其設計揉合了香港五十至七十年代冰室與現代藝術風格，公司對於能營運此獨特分店一直引以為傲。然而，在審慎考慮不同營運因素後，分店將於10月中停止營業。香港星巴克會繼續於鄰近中環蘭桂坊分店為顧客提供服務，並期望於將來為顧客帶來更多設計別出心裁的分店。香港星巴克亦會繼續審視店舖在香港的分佈情況，因應顧客需要作出變動，以於全港不同地點為顧客提供不一樣的星巴克體驗。