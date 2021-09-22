旺角有花園變成粉紅天地？康文署今日（22日）宣佈，油尖旺區砵蘭街休憩花園已完成翻新工程，明日（23日）中午12時起重新開放給公眾使用。由於翻新後的花園有一部分以粉紅色作主調，引起網民熱烈討論。



砵蘭街休憩花園9月23日中午12時起重新開放給公眾使用，康文署指，翻新後花園鼓勵使用者互相交流，讓花園成為凝聚社區的聚腳點。（康文署圖片）

康文署表示，早前聯同建築署、政策創新與統籌辦事處及信言設計大使的年輕設計師，為砵蘭街休憩花園進行設施翻新工程，在改善花園環境同時，鼓勵使用者互相交流，令花園變成凝聚社區的聚腳點。而翻新後的砵蘭街休憩花園一部分，會保留原有的佈局作設施翻新，優化照明設施及座位。另一部分的設計則帶現代感，加入創新的設計及藝術元素，整個花園包括地面、休憩設施及植物等均以簡約的單色調呈現，令場地煥然一新。

翻查資料，砵蘭街休憩花園面積約376平方米，翻新工程預計費用約450萬元。

署方又指，正在中西區的山道天橋休憩處，以及即將在油尖旺區的咸美頓街休憩花園進行相關的翻新工程，目的是為人流眾多的小型戶外康樂場地注入創新設計及藝術元素，改善舊有的公共空間。

徐濠縈今日（22日）在Instagram上載一張從高空拍攝翻新後的砵蘭街休憩花園照片。（徐濠縈Instagram圖片）

花園以粉紅色作主調

前區議員邱汶珊、前區議員梁柏堅及前立法會議員鄭松泰今日均在facebook轉載消息，其中邱汶珊形容休憩花園為「傻豹色教主花園」，指公園翻新後感覺「醒神」，「再幻想吓响棋盤捉棋嘅街坊俾個韓式心心你嘅畫面」。鄭松泰則表示，「砵蘭街嘅主題係粉紅色嘅，康文署設計師真係好cute」。至於梁柏堅則指「爭啲同色光管可以做主題公園」。

翻新後的休憩花園以粉紅色為主調，引起網民熱烈討論，潮流達人徐濠縈昨日（21日）亦在花園內打卡。有網民笑言「設計師一定係Anson Lo神徒」，亦有人形容「唔講以為係啲咩乳癌基金會開」，也有人指「個色啱呀」、「地區特色」。