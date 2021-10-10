熱帶氣旋「獅子山」為本港帶來惡劣天氣，天文台昨日（9日）發放八號東南烈風及暴風信號，不少商店、交通服務停止運作，由深水埗明哥（陳灼明）創立的「北河同行」，昨日在八號風球下堅持冒雨派飯，為區內有需要人士送上飯盒，礙於交通不便預備飯盒時比平日艱辛，但最終亦順利完成任務。



天文台昨日（9日）發放八號東南烈風及暴風信號，不少商店、交通服務停止運作，由深水埗明哥（陳灼明）創立的「北河同行」，昨日在八號風球下堅持冒雨派飯，為區內有需要人士送上飯盒。（北河同行facebook圖片）

明哥表示，以往一直有在打風天時派飯的傳統，因為懸掛八號風球時一些社福機構、餐廳都會關門，考慮到一些獨居長者及露宿者有可能少了一頓飽飯吃，因此風雨不改堅持派飯。明哥與其他十餘位義工昨日在深水埗街頭派飯，到訪富昌村的獨居長者、通州街公園的露宿者及長沙灣隧道等地派飯，共派發約260個飯盒。

交通不便人手減少

當天多位義工身穿雨衣，兵分幾路推着手推車穿梭深水埗街頭，將一盒盒溫暖帶給區內的有需要人士。橫風橫雨下做流動的派飯服務着實不易，加上多架巴士停駛亦增加了準備飯盒的難度，明哥表示礙於交通不便，部份員工無法返回餐廳幫忙準備煮食，人手少了但飯盒數量不變，只得幾人完成200多個飯盒，煮食過程比平日艱辛，幸得一些義工仗義回來幫忙才得以完成任務。

派飯的工作不單單是將飯盒送到他們的手中，以前明哥與一眾義工會進屋與對方聊天，了解他們的需要、噓寒問暖。但因疫情關係，義工們仍會在顧及自身安全前提下，逐家逐戶將飯送到有需要人士的門口。

明哥多次提及感謝義工的幫忙，在機構群組招募義工後就有一眾有心人報名幫忙，雖然昨天一直懸掛八號風球，但天氣未算嚴峻，只有部份派飯時間下大雨，明哥指他們在派飯時也會注意自身安全，亦經常關注義工們的動向，與一眾港人「獅子山下同行」。

▼10月9日熱帶風暴獅子山襲港．8號風球下市況▼



+ 3