ADHD｜四機構合作辦關注周　24個講座探討成年及女性患者支援需要

為響應本年度美國ADHD關注月，機構Let’s Talk ADHD及香港協癇會於本月24日至30日，與活得妙成年關注協會及新領域生涯規劃一同協辦第二屆香港ADHD關注周。以「活出ADHD新角度」為主題，聯同國際及本地的ADHD學者、機構及組織，以及ADHD名人嘉賓，舉辦一系列線上研討會及互動工作坊，希望提升ADHD患者、業界專家及公眾對ADHD的認識，了解國際治療的最新發展。



為響應本年度美國ADHD關注月，機構Let’s Talk ADHD及香港協癇會於本月24至30日，聯同活得妙成年關注協會及新領域生涯規劃一同協辦第二屆香港ADHD關注周。（Let’s Talk ADHD提供圖片）

香港約有6.4%青少年及2.5%成人患有ADHD（專注力不足/過度活躍症），但不少人對成年患者有什麼合適治療方法、如何克服身心及職場、社交及生活上的困難，以及女性患者如何尋找協助都認知不多。香港ADHD關注周將會舉辦一系列線上研討會及互動工作坊，24個講座中的主題涵蓋成人及女性患者在工作、醫療、就業、情緒、女性權益與家庭關係。

香港ADHD關注周主辦單位之一Let’s talk ADHD創辦人霍彩玲小姐表示，希望大眾以不同角度認識ADHD，包括ADHD共病、跟腦癇症的關係、與罪案的關係，以及香港患者移民時，當地的醫療配套等問題。（Let’s Talk ADHD提供圖片）

香港ADHD關注周主辦單位之一Let’s talk ADHD創辦人霍彩玲小姐表示，希望大眾以不同角度認識ADHD，包括ADHD共病、跟腦癇症的關係、與罪案的關係，以及香港患者移民時，當地的醫療配套等問題。關注周的活動亦會探討成人、女性及工作層面上，為什麼要分開男性及女性的ADHD議題，「因為女性的荷爾蒙足以為她們帶來與男士不一樣的影響」。而普世價值為女性帶來不少壓力，主辦單位亦會邀請ADHD專家王玉珍醫生為大眾分享女性及母親在家庭崗位上的挑戰，也會請來歐盟女性ADHD組織分享，了解他們如何支援女性患者。

關注周的活動亦會探討成人、女性及工作層面上，為什麼要分開男性及女性的ADHD議題。（示意圖片）

另一個主辦單位香港協癇會的主席趙康杰先生則表示，大部分會友亦同樣患有ADHD，形容香港大部分患者都「後知後覺」，故社會需要更多不同角度的資訊，讓公眾有更多渠道認知及了解ADHD。

主辦單位亦請來註冊臨床心理學家、註冊教育心理學家及治療ADHD專家，於實體活動及線上同時進行不同主題的講座。為了鼓勵大眾積極參與及出席講座，今年更增設港幣3,000元禮品，嘉許出席率及完成最多問卷的人士。