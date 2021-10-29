老麥蘋果樹場景勾童年回憶 「胡總」懷舊生日會望為港人送歡樂

提到連鎖快餐店麥當勞的「懷舊」蘋果樹，相信勾起不少8、90後的童年回憶；近年以胡迪公仔諷刺時弊、受到一眾網民喜愛的「胡氏這一家」，近日舉行「懷舊玩味⽣⽇會」，將這棵蘋果縮小，放入微型生日會場景中。專頁負責人「胡總」表示，小時候一直羨慕其他小朋友能到快餐店開生日會，如今以玩具「圓夢」，同時希望「生日會」能為香港人帶來少許歡樂。



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以胡迪公仔改裝 創作本土小人物及微縮場景

Facebook專頁「胡氏這一家」大約三年前開始，將多個胡迪公仔改頭換面成住在大埔公屋的一家人，角色包括嫲嫲（胡老太）、爸爸、媽媽、姐姐還有工人姐姐Vivian等，閒時諷刺時弊，又拍攝搞笑相片，以及在區內日常生活的點滴等。早前大熱的電視劇《大叔的愛》和《魷魚遊戲》，同樣被「胡總」以不同的微型場景重現得出神入化。

適逢生產「香港製造」口罩的同舟文創第二店開幕，該店希望為文創⼈提供平台，讓創作成果被更多⼈看⾒，在「胡氏這一家」成軍三周年之際，邀請了「胡氏這一家」設計手作模型公仔及場景作開幕活動。「胡總」表示，製作斷斷續續超過兩星期，由於用生日會做主題，他想到小時候沒有機會到快餐店開生日會，而當中印象最深刻的是現已甚為少見的卡通蘋果樹，因此決定以此為主題。他又指，三年多以來，目標一直都是希望為香港人帶來歡樂、共鳴以及同行，「今次展覽嘅目的都係希望大家好似參加朋友既生日會，大家開心下減下壓。」

↓↓↓「胡氏這一家」近期作品：



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走進「胡記生日會」現場，猶如走入時光隧道回到8、90年代，置身於兒時夢寐以求的快餐店生⽇會，喚醒⼀眾港人的集體回憶。團隊希望一眾參加生日會的「胡粉」可以有更多的互動，活動中除了會展示「胡總」親手製作的模型場景，供近距離觀賞外，更有多個打卡位，讓「胡粉」帶走難忘的回憶。

展覽詳情：



「胡記生日會」

日期：30/10-14/11

時間：10am – 10pm

地點：同舟文創深⽔埗店二樓（深水埗長沙灣道257號）

入場方法：

1. 周末限定VIP優先入場：登記通行證後按時段入場(每位登記者可獲胡總禮物包一份)

2. 現場排隊入場

VIP登記：https://bit.ly/3b7jPQZ（名額有限，先到先得）