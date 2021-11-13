同志遊行改辦市集再揚彩虹直幡　副發言人：同志社群屢傳好消息

受社會事件及疫情影響，由2008年開始舉辦的香港同志遊行，已連續停辦3年，今年大會決定改以市集方式，繼續推動同志平權及支持性小眾。主辦單位繼承一貫傳統，往年會於街頭高舉彩虹直幡，今年轉為在市集繞場一周，讓參加者融入其中，在旗幟底下走過。現場所見有逾百人排隊輪侯進場，氣氛熱烈。香港同志遊行副發言人指，雖然在香港舉行的「同樂運動會」（Gay Games）延期一年，但同志社群今年仍屢傳好消息，例如政府容許已婚同性伴侶處理配偶身後事。



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市集主題為「相約別離 同⾒未來 Stay in Love」，在觀塘興業街4號The Wave 8樓舉行，由今日（13日）下午1時開始至下午8時結束。今年由拍攝多套同志電影的導演雲翔，以及發表《同志論》的周華山博士出任彩虹⼤使。上屆彩虹大使藝人小肥向兩位現屆大使頒下感謝狀，並進行宣誓儀式。周華山博士於開場發言時表示，上天容許他們是同志，不會是偶然發生，自有上天的美意，是生命的印記，給予他們使命和責任，讓世界有更多共容，經歷尊重，將痛點變亮點。

現場所見，有過百人排隊輪侯，而輪侯時間就需等待2小時或以上，有參加者揮動著彩虹旗幟，或披上旗幟，亦有人穿上彩虹元素的衣著和飾物，有團體舉行街頭演唱。

同志遊行發言人張文意（左）、副發言人Cuby。（陳傲淇攝）

發言人﹕未有入紙申請遊行

香港同志遊行發言人張文意表示，考慮到疫情關係和社交距離限聚措施，今年並沒有向警方入紙申請遊行。而以往同志遊行的終點都設有攤檔，因此邀請同志友善的商家合作，帶一個實體活動予公眾。她續指，今年活動亦難以估計人數參與，始終受場地所限。她表示未來會考慮不同的活動方式。

副發言人﹕同志社群屢傳好消息

香港同志遊行副發言人Cuby則表示，今年同志社群屢傳來好消息，瑞士公投通過同志婚姻，而本地就有免費電視台，播放以同志愛情故事主軸的劇集，政府亦容許已婚同性伴侶處理配偶身後事。至於在香港舉行的國際盛事「同樂運動會」（Gay Games）延期一年，香港同志遊行作為伙伴角色感到可惜，但明白主辦方的憂慮，因訂場地、以及安排不同國家的選手抵港均有衛生限制，向好處想是可以有更多時間籌備。

同志友善攤檔檔主：好感動，無諗到咁多人嚟

場內有約 60 個機構、商戶或性小眾團體的攤檔參與，包括各式彩虹色的手作、飾物；亦有小⻝、服裝等產品，以及同志友善醫療、同志伴侣婚禮統籌等服務。

情趣成人用品攤擋負責人黃先生表示，多元共容是他們品牌提倡的概念，而團體成員都是來自LGBT群體，因此參與市集對他們意義重大，他形容市集氣氛很好，沒有預期會這麼多人前來。他又指今次選擇展示的商品，都是unisex（不分性別）、不同性傾向的人都能享受。

未出櫃插畫師：下年就一齊遊行

剛大學畢業的插畫師「魚生」（化名）是首次參與同志遊行的活動，他說以往只在Instagram 發佈自己的作品，而自己的插畫的畫風都是偏向LGBT群組。他說自己仍未出櫃，於同志圈子內未有很多朋友，因此以往沒有勇氣參與遊行，「今次試咗先，下年就一齊行」。