屏山原居民疑不滿光村項目通過　臨時關閉文物徑多幢歷史建築

城規會上周五（10日）批准社企「要有光」在屏山文物徑對開三幅地皮興建87伙社會房屋「光村」，隨即一石擊起千重浪。一直表明反對計劃的屏山原居民，近日臨時關閉文物徑多幢歷史性建築物，並張貼通告表明全面封閉文物徑，以抗議政府沒有從善如流，有社區中心職員原打算聖誕成團，帶領二十名基層兒童遊覽楓葉林及文物徑，今日（14日）視察始知關閉，要臨時更改行程。



一直表明反對「光村」計劃的屏山原居民，近日臨時關閉文物徑多幢歷史性建築物，並張貼通告表明全面封閉文物徑。（香港01記者攝）

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社企「要有光」原定在屏山三幅地皮興建100伙社會房屋的計劃，一直遭屏山鄉事委員會及原居民反對，尤其貼近聚星樓的一幅地皮更引起他們強烈反彈，認為會破壞風水，要求將計劃擱置。「要有光」至上周五遞交申請，主動刪減單位數量至87個，並將最貼近聚星樓的社會房屋改為興建一層高學習中心，兩者之間預留400平方米公眾休憩空間，增加空間感，最終獲城規會通過。

​據了解，原居民獲悉建屋計劃通過後感到憤怒，隨即將行動升級，由數月前在文物徑周圍懸掛「光村摧毀文物徑」，「官迫民反 誓死保護屏山古蹟文物」，「一意孤行逆民意 政府已毫無理智」等橫額後，近日直接關閉多幢建築物，並在門口張貼通告稱「由於政府帶頭破壞文物保育，鄧氏宗族決定全面封閉文物徑」，並拉上膠帶及鎖門以示抗議。

​根據屏山文物徑地圖介紹，沿路共有12幢歷史建築物及一個文物館，包括鄧氏宗祠、洪聖宮、聚星樓、清暑軒、社壇、覲廷書室等。

有社區中心職員考察後 需更改聖誕團行程

​任職社區中心職員的陳小姐表示，她於聖誕假期間舉辦一個本地一日遊，招收大約20名基層兒童遊歷元朗，原定計劃是早上到訪大棠楓葉林，中午用餐後再到屏山文物徑參觀，惟今日到場考察時，發現多幢建築重門深鎖，遂前往屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心查詢，中心職員稱獲古蹟辦通過，今日起除文物館及達德公所繼續開放外，其餘建築將會關閉，直至另行通知，當她向職員查問是否因為疫情關係，「對方答係，但我去門口睇到通告唔係咁講。」現時只好改變行程計劃。

香港​​01記者曾到訪位於安寧路的屏山鄉事委員會辦事處，向鄉事會主席兼元朗區議員鄧志強查詢，對方表明不接受訪問，身旁一名自稱鄉事委員會總部職員的張先生解釋，城規會通過「光村」項目後，居民代表會與政府繼續溝通，若有協商成果後會對外公布，現時正值立法會選舉，由於不欲事件造成任何影響，暫時不回應事件。

「要有光」項目代表表示，這次「光村」項目獲審批，已作出最大平衡，「光村」共有南中北三個地盤，當中最接近聚星樓的南面地盤改動最大。南面地盤約1.2萬平方呎，其中4,000平方呎作為空地，把「光村」南座與聚星樓分隔拉遠距離至不少於15米，另再劃出5,000多平方呎作露天庭園，以及只有一層高的活動室，進一步加大「光村」南座與聚星樓之間的緩衝地帶，並指就「光村」項目會繼續與有關人士溝通。