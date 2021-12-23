MIRROR新歌MV取景自86年老牌寄宿男校　前區議員：香工是傳奇建築

人氣男團MIRROR昨日（22日）推出新團歌《12》，作為送給「鏡粉」的聖誕禮物，MV同日晚上首播，有網民發現，該MV在俗稱「香工」的香港仔工業學校取景，該校由鮑思高慈幼會創辦，已屹立南區86年，是本港少數設有寄宿服務的男校，舊翼校舍被評為香港三級歷史建築。有前區議員形容，「香工」曾經歷二戰及日佔時期，是一個傳奇建築，亦曾聽聞過暴雨期間，校舍旁的溪流因氾濫而造成水浸，有舊生留言指在九十年代初期遇上暴雨，需與老師和十多名同學在校內「鏟水」。



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MIRROR趁聖誕前夕推出新歌《12》，12子在MV內化身學生，尋找失蹤的聖誕樹星星，歌曲充滿聖誕氣氛。有眼利的網民憑MV中放置在禮堂一隅的「鮑思高」像，認出取景地方正是香港仔工業學校。

有眼利的網民憑MV中放置在禮堂一隅的「鮑思高」像，認出取景地方正是香港仔工業學校。（香港仔工業學校鮑思高同學會facebook圖片）

曾歷二戰及日佔時期

俗稱「香工」的香港仔工業學校原名為香港仔兒童工藝院，1935年落成後，由天主教鮑思高慈幼會管理，1935年至1990年學校提供寄宿服務，後來因學生人數大增而停辦。校舍位於涌尾，前身是大成紙廠，在第二次世界大戰前被徵用作英國皇家海軍總部及志願部隊之基地。在日佔時期，日軍亦曾徵用校舍。

現時的宿舍環境已大為改善。（香港仔工業學校鮑思高同學會facebook圖片）

近年復辦寄宿服務 前校長：從前只有4分鐘洗澡時間

1952年，學校改名為香港仔工業學校，由主要向學生提供工藝訓練，變成一所英文工業中學。六十年代，「香工」以收生要求嚴謹聞名，學生的公開試成績優秀；至七十年代中期，「香工」成為政府津貼學校。學校於2012年至2013年度復辦服務，提供130個宿位。前校長黃振裘接受傳媒訪問時透露，該校從前的宿舍生活極為嚴格，宿生只有4分鐘洗澡時間，稍為超時，修士即拿水桶向學生淋水懲罰，而且學生回到宿舍亦要交出手機，至晚上才可取回使用20分鐘，藉以訓練他們的紀律。

香港仔工業學校由鮑思高慈幼會創辦，是本港少數設有寄宿服務的男校，已屹立南區86年，舊翼校舍被評為香港三級歷史建築。（網上圖片）

前南區區議員嚴駿豪透露，自己多年來認識不少來自「香工」的朋友，而南區街坊不論老幼對「香工」均不感陌生。MIRROR的新歌MV在該校取景，嚴駿豪形容，「MIRROR自然是傳奇，而香工呢座建築本身亦係一個傳奇」，他指該校前身是紙廠，間接造就了香港仔水塘，二戰時香港曾被徵用作英國皇家海軍及志願軍基地，日佔時又被佔用，「自小聽唔少香工嘅鬼故」，他形容該校與赤柱聖士提反書院同是香港歷史及港人渴求自由的重要見證。

校友網民憶九十年代暴雨期間與師生「鏟水」

嚴駿豪指曾聽聞在暴雨期間，校舍旁的溪流氾濫，校內會水浸。有來自該校的舊生留言指，在九十年代初期，天文台還未成立暴雨警告訊號系統時，學校便試過在暴雨期間嚴重水浸，他與老師和十多名同學一同在校舍內「鏟水」。

已故影星吳孟達曾於香港仔工業學校就讀。（資料圖片）

已故影星「達哥」為「香工仔」

香港仔工業學校的學生俗稱「香工仔」或「慈幼仔」，著名校友包括歌手麥浚龍父親、香港中建電訊主席麥紹棠、藝人林盛斌、已故影星吳孟達，以及西九管理局表演藝術行政總監茹國烈。天主教香港教區榮休主教陳日君樞機曾任該校校監，而前立法會議員梁耀忠亦曾在該校任教高中數學科，至2013年退休。香港電影《男人四十》、九十年代無綫劇集《誓不低頭》亦曾於香港仔工業學校取景。