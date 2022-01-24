大窩口體育館檢測站現350米人龍　市民憂增感染風險：越排越驚

本港疫情出現大規模爆發，昨日（23日）政府發布有多達95處住宅大廈及場所需要強制檢測。其中葵涌及荃灣區均「上榜」。《香港01》記者於今早（24日）巡視荃灣沙咀道遊樂場及大窩口體育館的檢測中心，現場出現人龍，不少市民表示因居住地方被納入強制檢測，需要前往檢測站接受檢測，但擔心人群聚集下會增加傳播風險，也有市民為求上班，自願進行檢測。



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葵涌及大窩口一帶陸續出現確診個案，食物及衞生局局長陳肇始昨日（23日）發表網誌表示，政府在短時間內先後於各區納入強制檢測公告的住宅大廈及場所，額外增設約70個流動檢測站，社區檢測中心的預約名額亦已提升，並增加人手。

《香港01》記者今日（24日）巡視荃灣沙咀道遊樂場的檢測中心，早上8時前，現場已出現人龍，約有150名市民在等候，人潮持續半小鐘仍未有散去。不少市民表示對這個檢測中心安排感到滿意，稱平均只要排隊15至20分鐘便能完成整個檢測流程。

特意選擇沙咀道遊樂場進行檢測：因為較空曠

在大窩口大廈任職晚更保安的Mary便是在沙咀道遊樂場第一批進行檢測的市民，她指因上班的大廈出現疑似確診個案，故需要進行四次強制檢測，今日已是第三次。居於福來邨的Mary形容安排不錯，「成個流程都係5分鐘內完成，就算要排隊都係15分鐘內」。她表示，今早7時30分便在檢測站排隊，臨近8時，相關人員提早開放讓人流入內進行檢測。

陳太一家居於綠楊新邨，早上7時45分便到場排隊。她表示，以往都是在其他地方進行檢測，這次會選擇在沙咀道遊樂場是因為覺得地方比較空曠，比較安全。任職運輸業的戴先生則表示，因自己經常要進出不同地方，雖然沒有到過被納入強制檢測的地方，但為求安心，也特意上班前到場進行檢測。

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而位於大窩口體育館的臨時檢測中心人流較平日多，早上9時30分，人龍沿體育館外延伸至大廈街一帶，有市民更帶備摺櫈排隊。臨時檢測中心於早上10時開放，人流激增，隊尾更接近佛教林炳炎紀念學校及圓環公園，與體育館距離約350米。

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首批檢測市民早2.5小時到場排隊

駱小姐今早7時30分便到達大窩口體育館排隊，是首批可接受檢測的人士。她指9時30分起工作人員便開始讓排隊市民進場，直至10時才開始進行檢測。駱小姐擔心，排隊或會增加感染風險，「越排隊越驚，今日落雨又唔方便，但又無辦法，所以打算早啲，快啲走」。

葵青區居民鄧小姐認為，大窩口體育館的安排已比早兩天好，「我22號嚟，當時只有3個幫人檢測嘅位，今日有5個，快咗好多」。鄧小姐續指，今日9時半到場，排隊半小時便獲安排在場內坐着等候，「喺場入面等多15分鐘就到我，九個字可以做完都算快」。她形容附近均是老人屋邨，現時有分流，可優先處理行動不便長者的需要。