30年香港仔大聖佛祖廟遭飭令初十關閉　九旬住持：我只想守住間廟

位於香港仔漁光道的聖佛祖廟已有30年歷史，附近不少善信都有前往廟宇拜祭神明的習慣。然而，地政總署於本月初指廟宇違反土地用途，飭令下月10日需要關閉。現場部分地方已被封條圍封，亦有保安員24小時駐守。廟宇住持對此感到難過，又指出廟宇一直都開放公眾使用，並非牟利用途，坦言現時「只想守住間廟」。



香港仔漁光道的聖佛祖廟位於斜坡上，60年代一度坐落於石排灣邨，至90年代該處需要重建，故30年前（即1992年）遷到現址。現時聖佛祖廟由九旬住持林伯一手打理，即使年紀老邁，林伯每日仍然風雨不改到廟宇工作。談到聖佛祖廟的起源，林伯形容和他的自身經歷有關。年少時於內地長大的他，一次失足掉下水，令他險喪命，但他奇跡生還，也沒有受傷，自此他便深信是齊天大聖爺把他從水中救出，故一直希望為其建成一座廟宇。

大聖佛祖廟於1992年落成

60年代，林伯來港工作，並認識同樣由內地來港的「童子」榕志明。林伯形容，當時童子帶有齊天大聖爺的佛像，亦有邀請神明的能力，故林伯便想盡辦法為大聖爺設立神位，讓其他人都可以供奉。當年，榕志明正正居於石排灣邨。後來石排灣邨重建，林伯便希望找其他地方安置大聖爺，1989年起奔走各個政府部門，為求在附近找到一個合適的地方。

林伯憶述，當年有相關人員指，漁光道斜坡是一個不錯的位置，既不阻路，又正好在石排灣邨邨口附近。林伯遂向政府申請用地興建廟宇，從事裝修行業的他便用自身積蓄及善信的香油錢集得的60萬元，用作興建廟宇經費，1992年，約400呎的大聖佛祖廟終於「入伙」。隨著廟宇越來越興旺，原有的神壇已不夠用，為了善信能有個遮風擋雨的地方，林伯遂向政府申請擴建。

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誤信善信 遲遲未有申請慈善牌

由於林伯不識字，經朋友介紹下，委託一家建築公司協助申請及處理相關工程，更花上百多萬元進行擴建及勘察工程，在確定沒有結構問題，才慢慢加設了位於神壇後的空地、化寶爐及天花等設施。然而，原來當年建築公司並未有替林伯向政府申請擴建，即意味除了神壇用地，其他均為非法佔地。後來政府人員指，林伯可選擇申請慈善牌照，解決相關違規行為。有熱心善信得悉事件後，便提出由任職會計的女兒幫忙處理相關事宜，林伯見該名善信經常到訪供奉，不虞有詐，前後給予她數萬元報稅，卻從未收到相關稅單，亦未有獲得替廟宇申請慈善牌照的任何證明文件。

神壇及走道外已被圍封 保安員24小時駐守

2019年，林伯再次收到地政總署信件，重提違規及慈善牌照事宜，林伯雖找到當年聲稱協助辦理文件的善信，卻遭對方一拖再拖。最終，政府於今年年初告知林伯需要在下月10日搬離上址。林伯指，政府人員本來於本月3日前來廟宇，並貼上告示，要求他於七天內遷走，但現場善信都認為時間太倉卒，加上新年是還神高峯期，請求政府酌情處理，後來部門推遲至下月10日前需清場，惟現場部分地方，如神壇及走道以外都已遭封條圍封，禁止進出，現場亦有保安員24小時駐守。

林伯稱，以往每逢祝賀大聖爺誕生的日子，廟宇便會十分熱鬧，一些早已遷離石排灣邨的善信亦會特意跨區出席，惟這種光景即將永遠消失。林伯對廟宇清拆在即感到難過，強調廟宇多年來均開放公眾使用，並未有牟利用途。但他慨嘆自身能力有限，現時只能每日祈求大聖，盼有貴人相助，讓廟宇得以保留。

地政總署回覆指，香港仔漁光道大聖佛祖廟位於原短期租約第SHX-821號，租約面積約為35平方米。港島西及南區地政處發現該租約範圍內外均有違規構築物，附近的政府土地亦被非法佔用，遂去信要求廟方糾正違規事項。

地政總署稱已多次發警告信：違規事項一直未獲糾正

地政總署形容，廟方曾提出規範化申請，故處方一度暫緩租約執行行動及土地管制行動，惟廟方一直未能達到相關政策局就規範化申請的基本要求，即根據《稅務條例》第88條註冊為慈善機構 ，處方遂拒絕其申請，並恢復租約執行行動及土地管制行動。處方曾多次向廟方發出警告信，惟違規事項一直未獲糾正。

處方諮詢相關政策局及法律意見後，於去年9月向廟方就違反租約條款事宜按租約條款發出遷出通知書，定於今年1月10日終止租約，以及於去年10月根據《土地（雜項條文）條例》第6（1）條就非法佔用政府土地發出通知，飭令廟方於今年1月10日前停止佔用相連的政府土地。

處方於今年1月10日派員視察，發現廟方仍然佔用原短期租約土地，遂根據《土地（雜項條文）條例》第6（1）條於相關範圍張貼告示，飭令廟方於今年2月10日前停止佔用。至於相連的政府土地，處方當日已依法收回並圍封有關土地。由於該租約已被終止，廟方如欲重新申請短期租約，其申請須獲相關政策局的政策支持，地政處才會按既定程序處理。