新冠疫苗｜打工仔有醫生紙豁免仍遭解僱　明愛促停止修改僱傭條例

第五波疫情來勢洶洶，早前政府宣布修改《僱傭條例》來減少勞資糾紛，但有組織批評政府修例時欠缺全面考慮，令一眾基層員工淪為抗疫政策下的犠牲品。明愛社區發展服務今日（24日）召開記者會，建議政府應立即停止疫苗接種為非不合理解僱的修例工作，有出席記者會的基層員工表示，即使有可豁免打針的醫生紙，仍不被公司接納，被解僱後現時「成副身家得返2,000蚊」，生活苦不堪言。



43歲的取得由政府開出可豁免接種疫苗的醫生紙，但僱主仍然要求所有員工必須接種疫苗，因此阿進工作至上月底便遭解僱。（黎倩婷攝）

政府因應疫情發展，2月8日表示計劃以修改《僱傭條例》，減少在抗疫過程中引起的勞資糾紛，例如當僱員拒絕接種疫苗時，因未能上班而被解僱的話，將視為「合理解僱」。明愛社區發展服務的社工文笑珍表示，發現有僱員即使有政府發出的豁免醫生紙，但仍然被公司解僱，慨嘆現時仍未正式修例，但已對不少僱主造成壓力，間接令一些基層打工仔受到影響。

餐廳需轉型A、B、C類食肆 解僱獲豁免打針員工

從事飲食業的阿進現年43歲，獨居在長沙灣一間劏房中，他自小已是長期病患者，而且有藥敏感。1月份他覓得一份月薪17,000元的工作，至1月27日，經理表示餐廳決定要轉型為A、B、C類食肆，要求員工打針，他隨後取得由政府開出可豁免接種疫苗的醫生紙，但僱主仍然要求所有員工必須接種疫苗，因此阿進工作至月底便遭解僱。

阿進認為，經理一直對他的工作表現十分滿意，對方多次表明不希望他離職，並形容阿進是一個很好的合作夥伴，阿進坦言因「唔打針」而被解僱感到很不甘心，「搵工唔易，搵到份好工更加唔易」。阿進現時生活捉襟見肘，「成副身家得返2,000蚊。」，他表示市道氣氛差，他平日會在WhatsApp搵工群組中找工作，但最近兩星期群組都沒有任何通知，市道猶如寒冬。

再多資助不及一份實在工作

眼見身邊不少人分享因工作而被逼打針，結果要承受一定的副作用及影響身體健康，阿進對此感到很心酸，他認為政府即使對員工推出再多的資助，都不如讓基層有份正常工作來得實在，而且不希望這份工作是「有條件」的，不願再見有被逼打針的情況發生。

阿進在酒樓工作不足一個月，仍未過試用期，因此僱主可以利用這點來解僱他。被問到有醫生紙仍慘遭解僱，會否打算到勞工處進行申訴，阿進卻指「冇諗過去勞工處申訴，反而想去搵工」。

阿玲接受電話訪問時表示，政府的普通科聲稱沒有權力為她開醫生紙，惟專科診斷卻排期至2023年，要待一年後才有機會得到這一張醫生證明，故現時慘遭停工，復工之日亦遙遙無期。（黎倩婷攝）

政府專科診斷需排期至2023年 傳菜員慘遭無限期停工

任職酒樓傳菜員的阿玲年近60，早前淋巴位置出現腫脹，到中醫求診，醫師認為她暫時不適合接種疫苗，並發出醫生證明，她指舊公司因此沒有要求她一定要打針，但來到新公司後，則要求她一定要有由政府開出的醫生紙才可獲得豁免。

阿玲接受電話訪問時表示，政府的普通科聲稱沒有權力為她開醫生紙，惟專科診斷卻排期至2023年，要待一年後才有機會得到這一張醫生證明，故現時慘遭停工，復工之日亦遙遙無期。阿玲認為，他們這些基層手停便口停，現時積蓄只能夠生活約一個月。

阿玲表示，她的工作表現沒有問題，當時是受他人引薦到新公司工作，聖誕後酒樓生意較好，但當時有兩名送餐工友離職，她與另外兩名工友頂上極沉重的工作量，因此認為酒樓解僱她的原因是因為她的年紀及拒絕打針。

政府因應疫情發展，2月8日表示計劃以修改《僱傭條例》，減少在抗疫過程中引起的勞資糾紛，例如當僱員拒絕接種疫苗時，因未能上班而被解僱的話，將視為「合理解僱」。（資料圖片）

促居家隔離亦當「病假」

明愛社工黃偉翰表示，市民已經極努力配合政府的防疫政策，例如阿玲每星期不厭其煩進行多次檢測，故認為政府更應保障這班基層市民。另一社工吳栢明則表示，有不少基層員工面對同樣處境，如政府帶頭表明僱主可不按照《僱傭條例》下解僱員工，連員工最基本的補償也被剝削，有機會失去工作及終止僱傭金，促請政府立即停止定義疫苗接種為非不合理解僱的修例工作。

此外，明愛建議應擴闊家居隔離可獲醫務證明的定義，即當要求確診者或密切接觸者留家隔離時，政府亦應發出「病假」，讓居家檢疫的僱員得到保障。

2月24日首日實施疫苗通行證

