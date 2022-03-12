疫情｜劏房衞生欠佳污水倒灌廁所洗菜　單親母與6歲自閉兒同染疫

第五波疫情對基層帶衝擊甚大，尤其單親家庭更為孤立無援。有照顧6歲中度自閉兒子的單親媽媽，經濟能力只夠租住面積約100呎的有廁冇廚劏房單位，鄰居每次用水皆有污水倒灌去水渠口，母子更不幸染疫，致電居安抗疫熱線逾200次亦無法接通，靠儲糧捱過困難時期，其兒子因長期網課出現社交能力倒退，她因此嚴重失眠，加劇抑鬱與焦慮症狀；亦有一家三口單親家庭疫下失去兼職缺錢，買3日餸拖長變5日食用，死慳死扺過日子，有組織近日發起眾籌50萬元，冀支援40個同類家庭撐過疫下難關。



單親媽患焦慮及抑鬱 疫下照顧6歲自閉兒倍感壓力

「一諗到個仔返唔到學上唔到堂，成晚會焦慮到瞓唔着！」3年前與丈夫離異的單親媽媽Kitty，帶着患有中度自閉症及過度活躍的6歲兒子，以大約6,000元租住一間一劏五、面積約100呎的劏房單位，母子依靠每月9千多元的綜援金過活，扣除基本生活開支外，她還要安排兒子接受語言或訓練治療，若從坊間尋求專業輔導，每堂至少1,000元一課，每月至少上課4天計便要是4,000元，一般家庭難以負擔，更遑論是基層家庭，但她寧願節衣縮食，亦盡量讓兒子接受治療，讓他能夠像正常人般出街或生活。

不過疫情來襲打亂所有生活步伐，Kitty稱疫情2年來反反覆覆，兒子因經常停課只能透過Zoom上課，無法面對面受訓，兒子出現社交倒退迹象，「佢對巴士關門同地鐵播放人聲好敏感，出街會用手揞住對耳喺度喊，我曾經安排佢接受脫敏訓練，佢開始有進步，𠵱家只得網課，對特殊小朋友9成冇幫助，剩低一成話有幫助，其實係安慰緊自己。」本身患有抑鬱及焦慮症的她，因擔心兒子狀況嚴重失眠，試過晚上10時就寢，早上7時才成功睡着，至早上10時又要起床開始照顧兒子，體能嚴重透支。

母子居住的環境狹窄，兒子因疫情長留家中如困獸鬥外，Kitty更擔心是居住衞生問題，她指家中只有廁所不設廚房，所有洗菜工作均在廁所的地上進行，而廁所的去水渠又與鄰居互通，試過被鄰居投訴洗碗時泡泡溢出對方去水渠口，反之鄰居為愛犬沖涼時狗毛連髒水倒灌其單位的去水渠，導致兩家人不能同時沖涼或使用去水渠倒水。至上月24日，其兒子上網課後突然昏睡，而且身子提不起勁，有別兒子平日行為跳脫的狀態，Kitty開始懷疑兒子染疫，經諮詢其就讀特殊幼兒中心護士意見後，先行預約就近私家醫生診所，惟全部預約均告爆滿，於是她跨區預約至新界區政府診所，醫生擔心影響其兒子癲癇症復發，立即轉介至屯門醫院急症室就診，凌晨時分兒子便開始高燒至40.5度，但需時檢測是否確診，當時醫生表明若要留院，按規定家長不能陪同過夜，她再三考慮後決定帶兒子返家親自照料，並獲處方基本藥物。

單親媽失兼職應省盡省：3日餸拖長5日食

兒子留家3天期間一直發低溫燒，經快速檢測證實為陽性，未幾到她出現發燒等病癥，她遂到廣華醫院普通科門診就醫，並留下核酸檢測後便回家養病，兩母子一直依靠家中儲糧度過困難時期，她曾經致電過民政事務總署「居安抗疫」計劃熱線，但致電200次以上亦無法打通，至凌晨時分才獲職員應允送遞物資上門，但真正送上物資是致電過後的5至6天，兩母子已近乎完全康復，她稱幸好染病前一直與心靈雞湯慈善基金會的職員保持聯繫，出事前獲派消毒酒精、口罩等抗疫物資送上門，才能在留家關閉的日子內安心養病。

照顧12歲大女及4歲SEN兒子的單親媽媽陳女士疫下面對同樣困境，一家三口除了依靠綜援金維生，她去年曾獲東華三院聘用為社區保母，負責照顧轉介個案的兒童，每月多出一筆大約2,000元的收入幫補生計，惟第五波疫情後便告中斷，她亦要想盡辦法節省開支，以往花200多元到街巿買餸，可能只夠支撐3日，現時便要減少份量拖長至5天，「專揀傍晚時段去街巿買18蚊兩份菜，一斤菜食足3餐，個仔中意食士多啤梨，但我只敢買平啲嘅香蕉同蘋果…買衫更加唔敢講，我呢幾年衫褲同鞋都係朋友唔啱着或唔要畀我。」

心靈雞湯慈善基金會正為40個照顧SEN兒童的單親家庭發起眾籌50萬元行動，支援她們日常生活及心靈輔導需要。(網上截圖)

有組織發眾籌50萬元支援單親家庭

陳女士居住的大廈早前先後三度強檢及一次圍封強檢，同層更有6戶中招，她上月底一家三口不幸染疫，致電衞生署或醫管局熱線數十次無人接聽，她又從電視新聞獲悉公立醫院急症室爆滿，患者被安排至露天帳篷輪候數天入院，家中又無長備藥物，只能服用過期退燒藥，「兒童口罩又唔夠，屋企又唔夠藥畀全家食。」疫下六神無主之際，她主動向心靈雞湯慈善基金會求助，翌日獲職員派兒童口罩、快測包、消毒酒精及退燒藥，又定期聯絡安撫其情緒，才慢慢走出心理陰霾，本月初完全康復。

跟進有關個案的心靈雞湯慈善基金會表示，疫下照顧SEN兒童的單親家庭屬孤立無助的一群，她們居住在惡劣狹窄的環境，每日要為維持食物供應而掙扎求存，還要與SEN子女面對疫情長期困在家中，生活質素每況愈下，基金會目前正為40個同類家庭合共150名受助人發起眾籌，目標籌得50萬元，為她們提供食物或日用品援助、情緒輔導、SEN兒童治療等全面服務，幫助她們捱過目前難關。

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